Попова сообщила о постепенном снятии режима ограничений в России

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавируса, будут снимать так же плавно, как и вводили, рассказала глава Ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавируса, будут снимать так же плавно, как и вводили, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью "России-24".

По ее словам, запрет на проведение массовых мероприятий отменят в самую последнюю очередь — это станет "финальной точкой". О том, какое из ограничений снимут прежде всего, станет известно после 12 мая. Некоторые же меры будут действовать до тех пор, пока не появится вакцина.

В целом, отметила Попова, темпы прироста больных COVID-19 в России начали замедляться, в этом отношении наблюдается стабильная тенденция, так что можно сделать вывод, что процесс идет в верном направлении. Однако, как подчеркнула глава ведомства, граждане не должны расслабляться, поскольку большое число людей на улицах — плохой прогностический признак.

"Как мы видим в некоторых субъектах — да, мы нарушили, мы свободные, вольные люди, — результат (виден через) семь-восемь дней, он очевиден. Он очень тяжелый, для кого-то крайне печальный. Потому что люди начинают болеть, и болеть тяжело", — добавила она.

Руководитель Роспотребнадзора напомнила, что запреты будут снимать только с учетом эпидемической ситуации на 12 мая, а то, какой она будет, зависит именно от населения: если сегодня люди начнут нарушать режим самоизоляции, то впоследствии ограничительные меры могут, наоборот, усилить.

Распространение коронавирусного заболевания

Всего в мире, согласно статистике ВОЗ, коронавирусом заразились более 3,3 миллиона человек. В десятку государств, наиболее подверженных инфекции, входят США, Испания, Италия, Великобритания, Франция, Германия, Россия , Турция, Иран и Китай.

По последним данным, в 85 российских регионах выявили 145 268 пациентов с подтвержденным COVID-19, из них 1356 погибли, более 18 тысяч выздоровели. В стране продолжает действовать режим повышенной готовности, в Москве и большинстве регионов также введен режим всеобщей самоизоляции. Жители столицы, помимо всего прочего, могут передвигаться на транспорте только при наличии электронного пропуска.