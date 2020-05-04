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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-04T17:06
https://ria.ru/20200504/1570956746.html
Попова сообщила о постепенном снятии режима ограничений в России
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570932955_0:0:2818:1585_1036x0_80_0_0_33433f496af8d794d3a44a3b5db81ba0.jpg
РИА Новости

Попова сообщила о постепенном снятии режима ограничений в России

16:13 04.05.2020 (обновлено: 17:06 04.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции проверяют документы у жителей, гуляющих на Москворецкой набережной в Москве
Сотрудники полиции проверяют документы у жителей, гуляющих на Москворецкой набережной в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавируса, будут снимать так же плавно, как и вводили, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью "России-24".
По ее словам, запрет на проведение массовых мероприятий отменят в самую последнюю очередь — это станет "финальной точкой". О том, какое из ограничений снимут прежде всего, станет известно после 12 мая. Некоторые же меры будут действовать до тех пор, пока не появится вакцина.
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В целом, отметила Попова, темпы прироста больных COVID-19 в России начали замедляться, в этом отношении наблюдается стабильная тенденция, так что можно сделать вывод, что процесс идет в верном направлении. Однако, как подчеркнула глава ведомства, граждане не должны расслабляться, поскольку большое число людей на улицах — плохой прогностический признак.

"Как мы видим в некоторых субъектах — да, мы нарушили, мы свободные, вольные люди, — результат (виден через) семь-восемь дней, он очевиден. Он очень тяжелый, для кого-то крайне печальный. Потому что люди начинают болеть, и болеть тяжело", — добавила она.

Руководитель Роспотребнадзора напомнила, что запреты будут снимать только с учетом эпидемической ситуации на 12 мая, а то, какой она будет, зависит именно от населения: если сегодня люди начнут нарушать режим самоизоляции, то впоследствии ограничительные меры могут, наоборот, усилить.
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Распространение коронавирусного заболевания

Всего в мире, согласно статистике ВОЗ, коронавирусом заразились более 3,3 миллиона человек. В десятку государств, наиболее подверженных инфекции, входят США, Испания, Италия, Великобритания, Франция, Германия, Россия, Турция, Иран и Китай.
По последним данным, в 85 российских регионах выявили 145 268 пациентов с подтвержденным COVID-19, из них 1356 погибли, более 18 тысяч выздоровели. В стране продолжает действовать режим повышенной готовности, в Москве и большинстве регионов также введен режим всеобщей самоизоляции. Жители столицы, помимо всего прочего, могут передвигаться на транспорте только при наличии электронного пропуска.
Ранее Владимир Путин продлил нерабочие дни, с учетом майских праздников, по 12 мая. После этого, по словам президента, запреты начнут постепенно отменять. Ко вторнику Роспотребнадзор и рабочая группа Госсовета должны подготовить рекомендации по плавному выходу из режима ограничений, на следующий день президент проведет новое совещание в связи с COVID-19.
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Популярные комментарии
Может Попова одна видит снижение темпов прироста заболеваемости? Неделю назад было 5 тыс в день, сейчас 10 тыс. И это все с учётом того, что тесты на коронавирус поголовно делают только в Москве, в регионах их просто не берут если у тебя не пневмония. Это как то напоминает подсчёт голосов на выборах...
4 мая, 18:17
Юрий Баженов
81501021
Тогда уже и стадионы. Там тоже болеть не за кого.
4 мая, 17:06
Дядя Вова
9231205
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