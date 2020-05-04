В Подмосковье назвали регион с самым большим числом больных COVID-19

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Наибольшее число заболевших коронавирусом в Подмосковье зафиксировано в Одинцово, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
"Выявленные случаи заболевания по городским округам: ... Одинцово 858 (+6 за сутки), Люберцы 801 (+36 за сутки), Красногорск 757 (+53 за сутки)", - говорится в сообщении.
За все время в Подмосковье было 2340 случаев заболевания COVID-19 у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, из них более тысячи человек из Москвы, рассказали в оперштабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.