Два сотрудника администрации Курской области заразились коронавирусом

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Первичные тесты на коронавирус показали положительные результаты у двоих сотрудников администрации Курской области, сообщается в официальном Telegram-канале областной администрации.
"Первичные тесты подтвердили коронавирус у двух сотрудников комитета информации и печати Курской области. Теперь мы вынуждены уйти на карантин, но постараемся держать вас в курсе главных новостей….", - написали сотрудники.
По данным на 4 мая, в регионе 997 случаев заболевания COVID-19, из них 69 подтверждены в минувшие сутки. Выздоровели 134 человека, четверо скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.