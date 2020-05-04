Лукашенко заявил, что готов к саммиту ЕАЭС в любом формате

МИНСК, 4 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях пандемии коронавируса готов организовать запланированный на 19 мая саммит ЕАЭС в любом формате, но сам выступает за очную встречу и обещает участникам безопасность.
"Что касается ЕАЭС, я сегодня разговаривал с президентом Казахстана Токаевым. Они сейчас консультируются с президентом России. Что вам могу сказать, и ему сказал: я ваш слуга, как вы скажете, так и будет. Я организую мероприятие. Готов 19 мая принять всех вас. Обещаю полную безопасность", - сказал Лукашенко в понедельник во время переговоров в формате видеоконференции с президентом Молдавии Игорем Додоном. Его слова приводит Sputnik Беларусь.
Белорусский лидер сказал своему молдавскому коллеге, что тот покинет Минск в хорошем настроении, если посетить его позволит обстановка.
Белорусский президент признался, что он не очень воспринимает формат видеоконференций.
"С нас уже люди начинают смеяться... Если мы хотим серьезно обсудить вопросы, можно собраться здесь и обсудить с глазу на глаз. Пускай мы не будем огромную толпу чиновников за собой тащить, пускай там будут одна-две камеры, наши личные операторы, фотографы, которые смогут запечатлеть это событие, но мы бы встретились и поговорили здесь", - считает Лукашенко.
Планируется, что главы стран ЕАЭС 19 мая проведут заседание Высшего Евразийского экономического совета, во время которого утвердят проект стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года. Встреча должна пройти в Минске.
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