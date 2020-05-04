Лукашенко заявил, что готов к саммиту ЕАЭС в любом формате

"Что касается ЕАЭС, я сегодня разговаривал с президентом Казахстана Токаевым. Они сейчас консультируются с президентом России. Что вам могу сказать, и ему сказал: я ваш слуга, как вы скажете, так и будет. Я организую мероприятие. Готов 19 мая принять всех вас. Обещаю полную безопасность", - сказал Лукашенко в понедельник во время переговоров в формате видеоконференции с президентом Молдавии Игорем Додоном. Его слова приводит Sputnik Беларусь.