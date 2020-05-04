В Марий Эл выявили 49 новых случаев коронавируса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Коронавирус обнаружен еще у 49 жителей Марий Эл, общее количество заболевших составляет 717 человек, сообщает оперштаб региона.
Ранее на территории Марий Эл было зафиксировано 668 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 4 человека умерли.
"Официальная информация по Республике Марий Эл на 4 мая: 49 новых случаев заболевания, 19 человек выписаны в связи с выздоровлением. Итого 717 заболевших", - говорится в сообщении оперштаба.
По данным регионального минздрава, в инфекционных стационарах республики с коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 243 человека. "В тяжелом состоянии – 69 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 163, в состоянии легкой степени тяжести – 11 пациентов. В кислородной поддержке нуждаются 85 человек. Три пациента находятся на искусственной вентиляции легких", - сообщает минздрав Марий Эл.
За сутки из инфекционных стационаров республики выписаны с выздоровлением 15 человек: шесть – из Йошкар-Олинской городской больницы, пять – из Волжской ЦГБ, по два – из Козьмодемьянской МБ и Детской республиканской клинической больницы.
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