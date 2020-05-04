В Марий Эл выявили 49 новых случаев коронавируса

"Официальная информация по Республике Марий Эл на 4 мая: 49 новых случаев заболевания, 19 человек выписаны в связи с выздоровлением. Итого 717 заболевших", - говорится в сообщении оперштаба.

По данным регионального минздрава, в инфекционных стационарах республики с коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 243 человека. "В тяжелом состоянии – 69 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 163, в состоянии легкой степени тяжести – 11 пациентов. В кислородной поддержке нуждаются 85 человек. Три пациента находятся на искусственной вентиляции легких", - сообщает минздрав Марий Эл.