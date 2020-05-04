В Челябинской области планируют ввести масочный режим

ЧЕЛЯБИНСК, 4 мая – РИА Новости. Власти с 12 мая планируют ввести обязательный масочный режим в Власти с 12 мая планируют ввести обязательный масочный режим в Челябинской области , а с 6 мая масочный режим станет рекомендательным, сообщил губернатор региона Алексей Текслер

По данным пресс-службы губернатора региона, Текслер в понедельник посетил промышленную площадку на Областном аптечном складе, где начала работать линия по производству медицинских масок.

"Уже с 6 мая в рекомендательном характере вводим масочный режим в общественных местах, общественном транспорте, учреждениях, где оказываются государственные услуги. С 12 мая планируем ввести обязательный масочный режим", - сказал Текслер.

Пресс-служба уточняет, что при полной загрузке линия будет производить 5 миллионов штук масок в месяц, в течение ближайшей недели, в рамках пуско-наладочных работ, на линии будет производиться порядка 100 тысяч масок в день. Первая партия будет отправлена в медицинские учреждения, добавляет пресс-служба.

"Основная задача - наличие постоянного запаса масок в медицинских учреждениях. С 12 мая по доступным ценам планируем направлять маски и в аптечную сеть областного аптечного склада. Может быть, будем заключать соглашения и с прочими частными аптеками. Маски сертифицированы, могут использоваться в медучреждениях или продаваться в аптеках", - цитирует пресс-служба слова Текслера.

По мнению губернатора, собственная производственная линия масок позволит наполнить средствами индивидуальной защиты аптеки по доступным ценам.

"Отдельная благодарность "Русской медной компании". Они за свой счет приобрели эту линию (по производству масок) и передали ее в регион", - отметил он.

По данным минздрава региона, в Челябинской области на утро 4 мая подтверждены 784 случая заболевания COVID-19 (плюс 87 новых подтверждений ко вчерашнему дню), 96 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц. За время пандемии умерли 8 человек, из них 5 - от основного заболевания (COVID-19 сопутствующее). В регионе до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции.