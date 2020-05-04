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Распространение нового коронавируса
2020-05-04T14:55
https://ria.ru/20200504/1570954323.html
В Челябинской области планируют ввести масочный режим
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570744740_0:0:2789:1569_1036x0_80_0_0_493ac5dd4700ccd3cfe139a763836f47.jpg
РИА Новости

В Челябинской области планируют ввести масочный режим

14:55 04.05.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевДевушка в защитной маске с собакой
Девушка в защитной маске с собакой
© РИА Новости / Александр Кряжев
Девушка в защитной маске с собакой . Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 4 мая – РИА Новости. Власти с 12 мая планируют ввести обязательный масочный режим в Челябинской области, а с 6 мая масочный режим станет рекомендательным, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
По данным пресс-службы губернатора региона, Текслер в понедельник посетил промышленную площадку на Областном аптечном складе, где начала работать линия по производству медицинских масок.
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Медицинские маски могут быть опасны. В каком случае?Медицинские маски и перчатки являются в определенных ситуациях источником потенциальной опасности. В этом убежден исполнительный директор общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин. Своими опасениями он поделился с радио Sputnik.
"Уже с 6 мая в рекомендательном характере вводим масочный режим в общественных местах, общественном транспорте, учреждениях, где оказываются государственные услуги. С 12 мая планируем ввести обязательный масочный режим", - сказал Текслер.
Пресс-служба уточняет, что при полной загрузке линия будет производить 5 миллионов штук масок в месяц, в течение ближайшей недели, в рамках пуско-наладочных работ, на линии будет производиться порядка 100 тысяч масок в день. Первая партия будет отправлена в медицинские учреждения, добавляет пресс-служба.
"Основная задача - наличие постоянного запаса масок в медицинских учреждениях. С 12 мая по доступным ценам планируем направлять маски и в аптечную сеть областного аптечного склада. Может быть, будем заключать соглашения и с прочими частными аптеками. Маски сертифицированы, могут использоваться в медучреждениях или продаваться в аптеках", - цитирует пресс-служба слова Текслера.
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По мнению губернатора, собственная производственная линия масок позволит наполнить средствами индивидуальной защиты аптеки по доступным ценам.
"Отдельная благодарность "Русской медной компании". Они за свой счет приобрели эту линию (по производству масок) и передали ее в регион", - отметил он.
По данным минздрава региона, в Челябинской области на утро 4 мая подтверждены 784 случая заболевания COVID-19 (плюс 87 новых подтверждений ко вчерашнему дню), 96 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц. За время пандемии умерли 8 человек, из них 5 - от основного заболевания (COVID-19 сопутствующее). В регионе до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей ТекслерЧелябинская областьОбщество
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