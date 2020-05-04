В Пензенской области у трехлетнего ребенка выявили коронавирус

САРАТОВ, 4 мая - РИА Новости. Трехлетний ребенок есть среди 27 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число зараженных выросло до 539, сообщила в понедельник пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
К 3 мая в области скончались восемь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана. Вылечились 175 человек. Среди заболевших было 26 детей.
"Оперативная ситуация на 4 мая. Число подтвержденных случаев СOVID-19 - 539. Новых — 27. (Среди новых) один трехлетний ребенок, остальные пациенты - от 20 до 83 лет. География: Пенза - 17, Башмаковский район - два, Заречный - один, Белинский район - два, Бессоновский район - три, Каменский район - один, Кузнецк - один", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности, обязал жителей носить маски в общественных местах и до 11 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.
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