В Москве до десяти тысяч человек круглосуточно строят временные госпитали

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Около 10 тысяч человек работают в круглосуточном режиме для постройки временных госпиталей в Около 10 тысяч человек работают в круглосуточном режиме для постройки временных госпиталей в Москве , сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"В мероприятиях по возведению временных госпиталей задействованы около 10 тысяч человек, работы ведутся в круглосуточном режиме и очень высокими темпами. Первый госпиталь на ВДНХ будет готов в течение двух недель", - сказал Бирюков.

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Он отметил, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в городе остановлен ряд работ, а именно благоустройство, любые виды ремонта, кроме аварийного. "Соответственно освободившиеся работники переведены на возведение временных госпиталей. Также задействованы специалисты из проектных институтов", - сказал Бирюков, отвечая на вопрос, откуда так быстро собрали такое огромное количество рабочих на объекты.

Он отметил, что все вопросы решаются оперативно, в комплексе городского хозяйства создан специальный штаб.

"Работают проектировщики, строители, все работаем в системе ежеминутного контроля и взаимодействия, чтобы выполнить задачи, которые определены на уровне президента страны", - сказал Бирюков.

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Заммэра подчеркнул, что специалистов достаточно, все они трудятся с полной ответственностью. "У нас работают опытные энергетики, тепловики, специалисты водопроводно-канализационного хозяйства и других направлений, которые совместно отрабатывают все поставленные задачи", - сказал Бирюков.