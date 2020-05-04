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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T13:06
https://ria.ru/20200504/1570953130.html
В Москве до десяти тысяч человек круглосуточно строят временные госпитали
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570924659_0:0:3273:1842_1036x0_80_0_0_dc5b379a00198ce2525ce2bca1ad8cef.jpg
РИА Новости

В Москве до десяти тысяч человек круглосуточно строят временные госпитали

14:29 04.05.2020 (обновлено: 13:06 05.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтроительство временного госпиталя для пациентов с подтвержденным диагнозом covid-19 в ледовом дворце "Крылатское"
Строительство временного госпиталя для пациентов с подтвержденным диагнозом covid-19 в ледовом дворце Крылатское
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Строительство временного госпиталя для пациентов с подтвержденным диагнозом covid-19 в ледовом дворце "Крылатское"
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Около 10 тысяч человек работают в круглосуточном режиме для постройки временных госпиталей в Москве, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В мероприятиях по возведению временных госпиталей задействованы около 10 тысяч человек, работы ведутся в круглосуточном режиме и очень высокими темпами. Первый госпиталь на ВДНХ будет готов в течение двух недель", - сказал Бирюков.
Он отметил, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в городе остановлен ряд работ, а именно благоустройство, любые виды ремонта, кроме аварийного. "Соответственно освободившиеся работники переведены на возведение временных госпиталей. Также задействованы специалисты из проектных институтов", - сказал Бирюков, отвечая на вопрос, откуда так быстро собрали такое огромное количество рабочих на объекты.
Он отметил, что все вопросы решаются оперативно, в комплексе городского хозяйства создан специальный штаб.
"Работают проектировщики, строители, все работаем в системе ежеминутного контроля и взаимодействия, чтобы выполнить задачи, которые определены на уровне президента страны", - сказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что специалистов достаточно, все они трудятся с полной ответственностью. "У нас работают опытные энергетики, тепловики, специалисты водопроводно-канализационного хозяйства и других направлений, которые совместно отрабатывают все поставленные задачи", - сказал Бирюков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Читайте полный текст интервью Петра Бирюкова >>
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - НедвижимостьПетр БирюковМоскваОбщество
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