Власти Таиланда планируют привлекать состоятельных туристов

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. После кризиса Таиланд в первую очередь сосредоточится на привлечении состоятельных туристов, После кризиса Таиланд в первую очередь сосредоточится на привлечении состоятельных туристов, сообщает The Sun.

Власти приняли решение с 3 мая открыть рынки, кафе и рестораны.

Запрет на международные путешествия действует до 30 мая, но власти уже рассматривают вопрос о возобновлении туризма.

Причем особенно ждут тех путешественников, которые могут позволить себе длительное пребывание в стране и готовы тратить средства на роскошный отдых, останавливаясь в пятизвездочных отелях.

Глава министерства туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн (Phiphat Ratchakitprakarn) сообщил, что они стремятся "привлечь определенную группу путешественников для посещения избранных мест". В первую очередь, это острова Самуи и Ко Панган.

Кроме того, на островах проще организовать контроль прибывающих "по предотвращению потенциального импорта вируса".