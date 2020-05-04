Депутат назвал пари о "возвращении" Крыма Украине "клоунскими выходками"

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Экс-канцлер Германии Экс-канцлер Германии Герхард Шредер вряд ли обратит внимание на "клоунские выходки" украинского посла, предложившего ему пари о возвращении Крыма , считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк

Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал украинским СМИ, что предложил экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру заключить пари о возвращении Киеву Крыма. Ранее Шредер в интервью изданию Tagesspiegel выразил мнение, что ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине. Также бывший канцлер высказался за отмену антироссийских санкций, введенных ЕС в 2014 году, и подчеркнул, что сотрудничество с Москвой особенно необходимо в сложившейся экономической ситуации.

"Украинскому дипломату не стоило тягаться с политическим тяжеловесом Герхардом Шредером, который не просто хорошо знает историю, Россию, но и прекрасно разбирается в законах геополитики. Клоунские выходки украинского посла вряд ли станут предметом внимания уважаемого немецкого политика", — сказал Железняк РИА Новости.

По его мнению, украинским политикам очень хочется привлечь к себе внимание Запада, а самым привычным способом является постоянная попытка обсудить тему принадлежности Крыма.

"При этом большинству здравомыслящих и опытных политиков, к которым, безусловно, относится господин Шредер, совершенно ясно, что Крым с Россией навсегда", — считает депутат.