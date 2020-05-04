2020-05-04T14:11
2020-05-04T14:11
https://ria.ru/20200504/1570952340.html
Триколор над Кремлем: репетиция парада в Москве
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570952263_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_06bced3c3284c475c15458ee4b28317e.jpg
РИА Новости
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РИА Новости
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Триколор над Кремлем: репетиция парада в Москве
Репетиция парада ко Дню Победы прошла в Москве. В этом году из-за пандемии коронавируса состоится только воздушная его часть. Самолеты и вертолеты российской авиации пролетели над Кремлем и окрасили небо в цвета триколора.
Парад в “небесном” формате пройдет 9 мая в 32 городах России.
2020-05-04T14:11
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=65440945&type=mp4
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Триколор над Кремлем: репетиция парада в Москве
Репетиция парада ко Дню Победы прошла в Москве. В этом году из-за пандемии коронавируса состоится только воздушная его часть. Самолеты и вертолеты российской авиации пролетели над Кремлем и окрасили небо в цвета триколора.
Парад в “небесном” формате пройдет 9 мая в 32 городах России.