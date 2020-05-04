Триколор над Кремлем: репетиция парада в Москве

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Репетиция парада ко Дню Победы прошла в Москве. В этом году из-за пандемии коронавируса состоится только воздушная его часть. Самолеты и вертолеты российской авиации пролетели над Кремлем и окрасили небо в цвета триколора. Парад в “небесном” формате пройдет 9 мая в 32 городах России.