На Украине продлили карантин до 22 мая

КИЕВ, 4 мая – РИА Новости. Кабинет министров Украины продлил карантин из-за коронавируса до 22 мая, с 11 мая снял ряд ограничений, в том числе разрешил прогулки в парках, торговлю непродовольственными товарами и работу летних площадок кафе и ресторанов, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Во всех принятых (ранее – ред.) документах (по карантину – ред.) дату 11 мая заменить на 22 мая...Внести изменения во всю документацию, которая есть, продлив карантин до 22 мая", - заявил Шмыгаль в ходе внеочередного заседания правительства.
По его словам, решение правительства предусматривает, что с 11 мая будут сняты ряд ограничительных мер, в том числе будет снят запрет на прогулки в парках, зонах отдыха, будут разрешены тренировки для командных видов спорта, оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, откроются кофейни (только на вынос), летние площадки кафе и ресторанов, автомойки, веломагазины, а также будет разблокирована работа нотариусов, адвокатов и стоматологов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.