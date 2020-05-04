На Украине продлили карантин до 22 мая

"Во всех принятых (ранее – ред.) документах (по карантину – ред.) дату 11 мая заменить на 22 мая...Внести изменения во всю документацию, которая есть, продлив карантин до 22 мая", - заявил Шмыгаль в ходе внеочередного заседания правительства.

По его словам, решение правительства предусматривает, что с 11 мая будут сняты ряд ограничительных мер, в том числе будет снят запрет на прогулки в парках, зонах отдыха, будут разрешены тренировки для командных видов спорта, оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, откроются кофейни (только на вынос), летние площадки кафе и ресторанов, автомойки, веломагазины, а также будет разблокирована работа нотариусов, адвокатов и стоматологов.