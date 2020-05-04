В Кузбассе продлили режим повышенной готовности

КЕМЕРОВО, 4 мая – РИА Новости. Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 11 мая, ограничительные меры начнут снимать поэтапно, после снижения числа заразившихся коронавирусной инфекцией, заявил губернатор Кемеровской области в телеобращении к жителям региона.
Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности в Кузбассе продляется до 4 мая.
Цивилев отметил, что в регионе удается сдерживать быстрое распространение инфекции, что свидетельствует об эффективности принимаемых мер.
"В Кузбассе ситуация относительно благополучная: у нас вирус распространяется не так быстро, как в большинстве регионов страны или в мире. Но опасность болезни от этого не снижается. В связи с этим режим повышенной готовности и все связанные с ним ограничительные меры продлеваются до 11 мая включительно. В то же время в соответствии с поручением президента мы начнем разрабатывать стратегию постепенной отмены ограничительных мер. Это будет поэтапный процесс, и начать его мы сможем только после того, как число заболевших в Кузбассе начнет снижаться", – сказал глава региона.
По данным на понедельник, в Кузбассе выявлено 166 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 22 человека уже выздоровели и выписаны из больниц, три пациента скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 10053 человека.
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