В Кузбассе продлили режим повышенной готовности

"В Кузбассе ситуация относительно благополучная: у нас вирус распространяется не так быстро, как в большинстве регионов страны или в мире. Но опасность болезни от этого не снижается. В связи с этим режим повышенной готовности и все связанные с ним ограничительные меры продлеваются до 11 мая включительно. В то же время в соответствии с поручением президента мы начнем разрабатывать стратегию постепенной отмены ограничительных мер. Это будет поэтапный процесс, и начать его мы сможем только после того, как число заболевших в Кузбассе начнет снижаться", – сказал глава региона.