В Госдуме прокомментировали пари о "возвращении" Крыма Украине

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Украинские чиновники, делая заявления о возвращении Крыма, думают о собственной карьере, демонстрируя при этом полную оторванность от реалий, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал украинским СМИ, что предложил экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру заключить пари на возвращение Киеву Крыма. Ранее Шредер в интервью изданию Tagesspiegel выразил мнение, что ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине. Также бывший канцлер высказался за отмену антироссийских санкций, введенных ЕС в 2014 году, и подчеркнул, что сотрудничество с Москвой особенно необходимо в сложившейся экономической ситуации.
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"Многие украинские чиновники сегодня думают не о своей стране, а о будущей карьере в структурах Сороса, ради чего раздают направо и налево бессмысленные и глупые заявления", - сказала Панина РИА Новости.
По ее мнению, высказывание Мельника напоминает заявление экс-министра обороны Валерия Гелетея, обещавшего в 2014 году провести парад ВСУ в "украинском Севастополе".
"Чем это закончилось - известно. Украинские войска потерпели поражение на Донбассе…", - заявила Панина.
По мнению политика, такая "преемственность" в заявлениях свидетельствует о полной оторванности от реалий нынешних киевских властей.