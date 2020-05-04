Правительство ФРГ поддержало "Северный поток — 2"

БЕРЛИН, 4 мая — РИА Новости. Правительство Германии не считает свою политику в отношении газопровода "Северный поток — 2" угрозой для НАТО, говорится в ответе кабмина ФРГ на депутатский запрос.
"Федеральное правительство не разделяет мнение, что немецкая политика по отношению к "Северному потоку — 2" угрожает НАТО", — говорится в документе.
Так правительство прокомментировало слова американского сенатора Тома Каттона, который считает политику ФРГ по газопроводу угрозой Североатлантическому альянсу.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"