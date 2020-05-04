В Петербурге локализовали пожар в цехе на заводе турбинных лопаток

"В 12:25 пожар локализован", - сказано в сообщении.

Пожар на территории ОАО "Завод турбинных лопаток" на улице Седова произошел в металло-прокаточном цехе. Горела технологическая установка на площади около 40 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный номер сложности 1-бис.