В Петербурге локализовали пожар в цехе на заводе турбинных лопаток

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Сотрудники МЧС локализовали пожар в цехе на заводе турбинных лопаток на улице Седова в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
"В 12:25 пожар локализован", - сказано в сообщении.
Пожар на территории ОАО "Завод турбинных лопаток" на улице Седова произошел в металло-прокаточном цехе. Горела технологическая установка на площади около 40 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный номер сложности 1-бис.
Всего к ликвидации пожара привлечено 29 человек, 8 единиц техники, в том числе от МЧС – 24 человека, 6 единицы техники.