В Рязани два человека погибли при пожаре в жилом доме

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Два человека погибли, трое попали в больницу из-за пожара в жилом доме в Рязани, сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Пожар произошел ночью на улице Гагарина.
По данным ГУ МЧС по региону, возгорание возникло в квартире на цокольном этаже в пятиэтажном четырехподъездном кирпичном доме.
"К несчастью, два человека погибли. В ходе тушения эвакуировали 15 жильцов дома. Трех женщин оперативно госпитализировали: с диагнозом резаная рана правой кисти - в травмцентр, с инфарктом - в кардиодиспансер и жительницу с гипертонический кризом госпитализировали в ГКБ №5. Состояние пострадавших стабильное и находится под контролем наших врачей", - написал губернатор на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
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Он отметил, что девяти жильцам медики оказали помощь на месте, от госпитализации люди отказались.
"Важно, что все службы сработали быстро и эффективно. Вся необходимая помощь была оказана вовремя, людей поддержали и успокоили. Причины и обстоятельства пожара сейчас устанавливаются, по результатам будут приняты соответствующие решения", - подчеркнул глава региона.
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