В Рязани два человека погибли при пожаре в жилом доме

"К несчастью, два человека погибли. В ходе тушения эвакуировали 15 жильцов дома. Трех женщин оперативно госпитализировали: с диагнозом резаная рана правой кисти - в травмцентр, с инфарктом - в кардиодиспансер и жительницу с гипертонический кризом госпитализировали в ГКБ №5. Состояние пострадавших стабильное и находится под контролем наших врачей", - написал губернатор на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".