В Испании за сутки выявили 356 новых случаев коронавируса

МАДРИД, 4 мая – РИА Новости. Второй день подряд в Испании зафиксировано менее двухсот жертв коронавируса COVID-19, следует из данных министерства здравоохранения страны.
За последние 24 часа зафиксировано 164 летальных исхода, столько же, сколько накануне. Общее число жертв достигло 25 428 человек.
За сутки выявлено лишь 356 новых случаев заболевания, общее число положительных случаев, подтверждённых тестами ПЦР, составляет чуть более 218 тысяч. Рост по сравнению с предыдущим днем составил 0,16%, на пике эпидемии он достигал 35%.
При этом число выздоровевших пациентов существенно превышает число заболевших – 2 441, общее число выздоровевших превысило 121 тысячу человек. Таким образом, активными остаются 71 240 случаев.
Режим повышенной готовности, введенный в Испании 14 марта, продлен пока до 9 мая включительно. Власти страны 28 апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.
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