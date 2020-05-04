МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. На Мальдивах из-за пандемии застряли сотни туристов, которые не могут улететь домой, На Мальдивах из-за пандемии застряли сотни туристов, которые не могут улететь домой, сообщает Weather.com.

Министр туризма Мальдивских островов Али Вахид рассказал, что сейчас около 500 туристов проживают на острове, они пока не могут улететь домой. Причем около 100 из них находятся в аэропорту.

Правительство помогает путешественникам, которые не могут позволить себе оставаться на курортах. "Они для нас, как наши граждане. Это люди, которые привели нашу страну к благополучию", — сказал Вахид.