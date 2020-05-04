Минздрав раскрыл пути распространения коронавируса в России

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. На сегодняшний день распространение На сегодняшний день распространение коронавируса идет уже внутри страны и городов, заявил академик РАН , завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико

Он напомнил, что в России карантинные меры начали принимать еще в начале января, а затем их ужесточали. Это, по словам академика, позволило сдержать темпы распространения коронавирусной инфекции и выиграть время для медицинских служб. Эпидемиолог отметил, что больше всего заболевших COVID-19 приехали из европейских стран.

Коварство инфекции, по словам Брико, заключается в том, что ее инкубационный период составляет от двух до 20 дней. Часть людей, вернувшихся из-за границы, заболеет спустя какое-то время после возвращения домой. Он пояснил, что сначала нужно было предупредить завоз и выявить больных среди приезжающих в страну, а сейчас, по его словам, всех инфицированных выявить невозможно.

"Сейчас уже другая фаза развития эпидемического процесса — идет местное распространение вторичных и третичных случаев, которая говорит о множественных сформировавшихся источниках инфекции", — пояснил эпидемиолог в беседе с "Российской газетой".

Наиболее активно коронавирус распространяется при тесных контактах родственников, а также в местах с большим количеством людей.

Он отметил, что увеличивается число заболевших в медицинских организациях, а также в домах престарелых, воинских учреждениях и других подобных организациях.

Пандемия коронавирусной инфекции охватила почти весь мир. ВОЗ сообщила о почти 3,3 миллиона зараженных. Около 238 тысяч человек погибли, более миллиона — излечились.

Россия занимает седьмое место по числу заболевших COVID-19. В стране зарегистрировано более 145 тысяч случаев заболевания, из них выздоровели более 18 тысяч человек, погибли 1356 пациентов.