В Югре проверят информацию о девушке, скрывшей коронавирус после прилета

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 мая - РИА Новости. Полиция в Ханты-Мансийском автономном округе проверяет информацию о девушке, которая прилетела самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный коронавирус, из-за чего все пассажиры рейса и ряд сотрудников аэропорта отправлены на изоляцию, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Информация о девушке, которая прилетела в Нижневартовск из Москвы с коронавирусом, однако скрыла сведения о заболевании, была озвучена в воскресенье в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса. Как уточнил руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Виктор Перекокин, налицо "халатное отношение к вопросу о самоизоляции". По его словам, пассажиры рейса, а также контактировавшие с инфицированной сотрудники аэропорта обследованы и отправлены на двухнедельную самоизоляцию.
Перекокин подчеркивал, что эти данные направят в городское УМВД. В свою очередь глава муниципалитета Василий Тихонов пояснил, что девушка, о которой идет речь, "не взрослая", и в первую очередь имеет место беспечность ее родителей.
"К нам поступили материалы из Роспотребнадзора по этому факту. Проводится проверка, процессуальное решение еще не принято", - сказал собеседник агентства.
Согласно данным регионального оперштаба, в Нижневартовске выявлены 16 инфицированных, пятеро уже выздоровели. В целом по Югре коронавирус обнаружен у 467 человек, выздоровели 148 из них, четверо скончались. Губернатор округа Наталья Комарова в четверг сообщила, что режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 11 мая включительно.
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