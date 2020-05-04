Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-04T11:26
https://ria.ru/20200504/1570946329.html
В Югре проверят информацию о девушке, скрывшей коронавирус после прилета
https://cdn24.img.ria.ru/images/156237/10/1562371006_0:105:2561:1545_1036x0_80_0_0_a1d90d9124bb62694e85ac4f3fb512da.jpg
РИА Новости

В Югре проверят информацию о девушке, скрывшей коронавирус после прилета

11:26 04.05.2020
48991
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 мая - РИА Новости. Полиция в Ханты-Мансийском автономном округе проверяет информацию о девушке, которая прилетела самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный коронавирус, из-за чего все пассажиры рейса и ряд сотрудников аэропорта отправлены на изоляцию, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Информация о девушке, которая прилетела в Нижневартовск из Москвы с коронавирусом, однако скрыла сведения о заболевании, была озвучена в воскресенье в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса. Как уточнил руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Виктор Перекокин, налицо "халатное отношение к вопросу о самоизоляции". По его словам, пассажиры рейса, а также контактировавшие с инфицированной сотрудники аэропорта обследованы и отправлены на двухнедельную самоизоляцию.
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
2 мая, 17:53Распространение нового коронавируса
Врач рассказала о необъяснимых последствиях коронавируса
Перекокин подчеркивал, что эти данные направят в городское УМВД. В свою очередь глава муниципалитета Василий Тихонов пояснил, что девушка, о которой идет речь, "не взрослая", и в первую очередь имеет место беспечность ее родителей.
"К нам поступили материалы из Роспотребнадзора по этому факту. Проводится проверка, процессуальное решение еще не принято", - сказал собеседник агентства.
Согласно данным регионального оперштаба, в Нижневартовске выявлены 16 инфицированных, пятеро уже выздоровели. В целом по Югре коронавирус обнаружен у 467 человек, выздоровели 148 из них, четверо скончались. Губернатор округа Наталья Комарова в четверг сообщила, что режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 11 мая включительно.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
105315913
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Наталья КомароваМоскваНижневартовскПроисшествия
Популярные комментарии
Т.е. самолёты летают официально, потенциальная угроза в связи этим фактически официально признаётся, при этом осмеливаются за отсутствие маски штрафовать?!
4 мая, 12:59
Водитель Скорой
2500000
А потому что тогда надо будет сажать всех тех, кто допустил полёты самолётов, допустил ситуацию. когда оба родителя заболели и в больнице, а дома остались одни малолетние дети и нет ни бабушек с дедушками ни тёть и дядей, а проблема никем из чиновников даже не обсуждается….т.е. самих их же
4 мая, 13:14
Водитель Скорой
2100000
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Липецк
Власти объяснили слова главы Липецкой области о "разгоне людей"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
01:36Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы
01:28В Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств
01:23В Иране один человек погиб и шесть пострадали из-за землетрясения
01:14МИД Чехии объяснил усиление мер безопасности в дипмиссии в Москве
01:12Китайские медики обнаружили коронавирус в семени мужчин
00:59"Ъ": в Москве арестован банкир Олег Власов
00:54Экс-директор ФБР Коми недоволен отказом от преследования Флинна
Лента новостейМолния