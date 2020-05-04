В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины

"Герхард Шредер — очень опытный трезвомыслящий политик, был успешным канцлером. Он продемонстрировал реалистичные оценки ситуации, и, конечно, уже сегодня Шредер это пари выиграл. А если говорить о перспективах, то Мельник, несмотря на свой более молодой возраст по отношению к экс-канцлеру, не увидит Крым в составе Украины", — сказал Форманчук.