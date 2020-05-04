В России за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В России за сутки умерли 76 человек с COVID-19, за все время - 1356, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
"За последние сутки подтверждено 76 летальных случаев... всего умерло: 1356", - говорится в сообщении.
В частности, за сутки 35 человек с коронавирусом умерли в Москве, пятеро - во Владимирской области, по три - в Санкт-Петербурге, Брянской, Калининградской и Тверской областях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф