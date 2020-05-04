В Москве выявили 5795 новых случаев коронавируса

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 5795, Подмосковье - 803, Санкт-Петербурге - 317, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
За последние сутки в России подтвержден 10 581 случай коронавируса в 82 регионах.
"Распределение по субъектам: Москва 5795, Московская область 803, Санкт-Петербург 317", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф