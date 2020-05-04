В ДНР число зараженных коронавирусом возросло до 128 человек

"По состоянию на 10:00 4 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР - 128. На лечении 108 человек. Выписаны 16 человек. Летальных случаев четыре. За период с 3 мая до 4 мая выявлено восемь случаев инфицирования COVID-19 в республике, среди них три случая заболевания у медработников",- говорится в сообщении пресс-службы.