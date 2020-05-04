Маулен Ашимбаев стал новым спикером сената Казахстана

НУР-СУЛТАН, 4 мая - РИА Новости. Новым спикером сената (верхней палаты) парламента Казахстана избран Маулен Ашимбаев, занявший вакантное после Дариги Назарбаевой место сенатора, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента республики Берик Курмангали.
Спикером сената (верхней палаты) парламента Казахстана с марта 2019 года до недавнего времени была Назарбаева, старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сложившего полномочия главы государства в марте 2019 года. В субботу пресс-служба президента Казахстана сообщила, что глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий Назарбаевой в качестве депутата сената. Причина этого решения до настоящего времени не обнародована. Позже Токаев в Twitter поблагодарил Назарбаеву за активную и плодотворную работу в должности председателя сената. В понедельник Токаев назначил депутатом сената бывшего заместителя главы своей администрации Ашимбаева.
"Маулен Ашимбаев избран председателем сената Республики Казахстан", - написал Курмангали в Facebook.
Должность спикера сената, согласно конституции Казахстана, является второй после поста президента. В случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента, а также его смерти полномочия президента на оставшийся срок переходят к председателю сената.