Во Владимирской области выявили 66 новых случаев коронавируса

ВОРОНЕЖ, 4 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 66, всего в регионе 896 заболевших, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 4 мая 2020 года лабораторно подтверждено 66 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 896 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
В городе Петушки и Петушинском районе зарегистрированы 208 случаев COVID-19, Владимире - 138, в Гусь-Хрустальном районе - 89, Муроме - 87, Ковровском районе - 86, Александровском - 72, Кольчугинском - 59.
Семь человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Выздоровели 37 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф