Президент Ливана: Запад мешает инициативе по возвращению беженцев в Сирию

БЕЙРУТ, 4 мая - РИА Новости. Западные государства намеренно препятствуют реализации инициативы России по возвращению сирийских беженцев на родину, эти страны таким образом намерены заложить "бомбу" в соседних с САР странах в личных интересах, заявил в интервью РИА Новости президент Мишель Аун. Западные государства намеренно препятствуют реализации инициативы России по возвращению сирийских беженцев на родину, эти страны таким образом намерены заложить "бомбу" в соседних с САР странах в личных интересах, заявил в интервью РИА Новости президент Ливана

"У нас появилось убеждение, что возвращение беженцев в их страну зависит от серьезного международного решения. И не ограничивается моим визитом в Сирию . Международное сообщество использует данный вопрос недобросовестно. Они хотят оставить "бомбу" в виде беженцев в соседних с Сирией странах, даже если это приведет к подрыву общества, безопасности и экономики в таких странах, как Ливан. Они не хотят разделять ответственность за беженцев с этими странами, вопреки большим возможностям, которыми располагают многие страны Европы и США", - сказал Аун

Ливанский лидер заявил, что Бейрут Москва поддерживают контакты по вопросу возвращения сирийцев домой, "особенно после предложенной инициативы, которая была направлена на помощь возвращению беженцев на их родину". "Но, к сожалению, эта инициатива столкнулась с международными препятствиями, которые помешали ее реализации. В связи с этим ситуация в Ливане обострилась. Мы считаем, что у России и Ливана схожее видение по вопросу беженцев из Сирии", - сказал он.

По словам Ауна, западные страны препятствуют возвращению беженцев под предлогом ожидания окончательного политического решения сирийского кризиса, который произойдет "еще очень не скоро", что в свою очередь приведет к катастрофическим последствиям для Ливана.

Президент выразил надежду на то, что общие цели России и Ливана смогут пересилить стратегию Запада, напомнив, что палестинские беженцы, проживающие в Ливане, ожидают политического решения в своей стране чтобы туда вернуться уже более 75 лет.