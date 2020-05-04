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2020-05-04T12:00
https://ria.ru/20200504/1570919967.html
Мишель Аун: Ливан рассчитывает на помощь России в экономике и медицине
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РИА Новости

Мишель Аун: Ливан рассчитывает на помощь России в экономике и медицине

12:00 04.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Ливана Мишель Аун
Президент Ливана Мишель Аун
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Ливана Мишель Аун . Архивное фото
Ливан переживает беспрецедентный за последние десятилетия экономический кризис, на фоне которого в городах вспыхнули бунты, а на политической арене развернулось масштабное противостояние. В интервью РИА Новости президент страны Мишель Аун рассказал, какую роль может сыграть Россия в процессе стабилизации экономики, почему страны Запада пытаются всеми силами оставить сирийских беженцев в Ливане, как при этом кризисную ситуацию пытаются использовать политические силы и какие меры уже предприняты для стабилизации ситуации.
— Господин президент, что сейчас происходит в Ливане? С вашей точки зрения, какова возможная роль, которую может сыграть Россия в помощи Ливану в нынешнем кризисе? Проводились ли переговоры по поводу поддержки Россией Ливана в виде кредитов?
— У нынешнего ливанского кризиса три стороны, все они сыграли пагубную роль в нынешней реальности нашей страны. Проблема присутствия сирийских беженцев в большом количестве на нашей территории обернулись колоссальными последствиями для нашей экономики. Также тяжелый экономический кризис, в борьбе с которым наше правительство совершает усилие. И кризис распространения коронавируса, который усугубил и без того тяжелое экономическое положение в последние месяцы.
Мы в Ливане приняли решение помочь себе сами, параллельно надеемся на международную поддержку, которая поможет вылезти нам из этой ямы. Мы прошли длинную череду неверных экономических стратегий, которые сопровождались коррупцией на уровне власти и административным застоем, а также потеряли веру ливанского гражданина в его государство. Нынешнее правительство сформировано из специалистов, которые не политизированы. Оно на этапе объявления экономической стратегии, которая призвана вывести Ливан из краха, в котором он сейчас находится.
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Мы отдаем себе отчет в том, что начало возрождения Ливана требует поддержки его близких и друзей. Все в ожидании стратегии правительства и ее решений, чтобы отталкиваться от чего-то конкретного. Россия, как исторически великое и дружественное Ливану государство, может принять участие в ряде этапов, которые определены правительством в рамках плана по возрождению и которое оно будет претворять в действие. Эта (помощь) может быть в виде льготных краткосрочных кредитов, которые она может предложить нам. Мы нуждаемся в быстром действии и немедленной поддержке, так как силы терпеть у ливанского населения сильно истощены на фоне увеличения безработицы, с усугублением финансового кризиса и роста курса доллара в отношении национальной валюты.
Что касается российской помощи для Ливана, тут контакты продолжают быть открытыми. Официальные лица в России уже полностью ознакомлены с проблемами Ливана и его потребностями. И я уверен, что они в ближайшее время примут необходимое решение в вопросе помощи Ливану.
— Поступали запросы от ливанских сторон о помощи со стороны России в борьбе с коронавирусом, в том числе в предоставлении тестов ПЦР и прочих необходимых средств. Были ли официальные запросы в данном направлении?
— Мы, безусловно, открыты для любой возможной помощи в нашей борьбе с пандемией коронавируса, особенно в пополнении наших запасов тестами ПЦР, необходимых для расширения наших возможностей в проведении анализов. Наше противостояние мировой пандемии эффективно на данный момент и, надеемся, мы сможем держать под контролем ее распространение до полной победы. Это благодаря большим усилиям и выверенной стратегии, которую разработало правительство, что, в свою очередь, имело оценку Всемирной организации здравоохранения. Но мы находимся в противостоянии, временные рамки которого нам неизвестны. Мы нуждаемся в международной медицинской и финансовой помощи. В связи с катастрофическими последствиями пандемии, которые отразились на производственном секторе и работе в Ливане, мы надеемся, что наш голос дойдет до нашей дружественной России.
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— Что достигнуто в рамках российско-ливанского сотрудничества в работе по проблеме сирийских беженцев?
— Мы контактируем с Россией по этому вопросу, особенно после предложенной инициативы, которая была направлена на помощь возвращения беженцев на их родину. Но, к сожалению, эта инициатива столкнулась с международными препятствиями, которые помешали ее реализации. В связи с этим ситуация в Ливане обострилась. Мы считаем, что у России и Ливана схожее видение по вопросу беженцев из Сирии. И мы надеемся, что эта схожесть поможет изменить международное чаяние оставить беженцев в странах, куда они бежали, в ожидании окончательного решения кризиса в Сирии. Это решение будет еще очень нескоро, что в свою очередь приведет к катастрофическим последствиям для Ливана. Также, как палестинцы ожидают решения палестинского вопроса уже более 75 лет.
— Некоторое время назад появились сообщения о вашей готовности посетить Сирию для решения проблемы беженцев. Это еще актуально?
— У нас появилось убеждение, что возвращение беженцев в их страну зависит от серьезного международного решения, и не ограничивается моим визитом в Сирию. Международное сообщество использует данный вопрос недобросовестно. Они хотят оставить "бомбу" в виде беженцев в соседних с Сирией странах, даже если это приведет к подрыву общества, безопасности и экономики в таких странах, как Ливан. Они не хотят разделять ответственность за беженцев с этими странами, вопреки большим возможностям, которыми располагают многие страны Европы и США.
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— На фоне пандемии коронавируса выполнило ли международное сообщество свои обязательства перед Ливаном, как страной, принявшей большое количество сирийских беженцев?
— На протяжении нескольких лет мы неоднократно говорили о своей позиции. Возможности содержания такого количества сирийских беженцев намного превышают силы и средства нашей страны. Международное сообщество закрыло уши и его не заботит тот крах, который может постичь наше государство. Наоборот, они давили на нас и до сих пор это делают, чтобы Ливан взял на себя ношу тяжелее той, что он может вынести. Впоследствии мы пришли к беспрецедентному в нашей истории финансовому и экономическому кризису. Одна из главных его причин — это обременение Ливана. Согласно цифрам Международного валютного фонда, потрачено около 30 миллиардов долларов из-за присутствия более 1,5 миллионов сирийских беженцев на наших землях.
Конечно, кризис в Ливане усугубился с пандемией коронавируса. Все это вынудило правительство выстраивать финансовые планы для помощи тем, кто потерял работу. С одной стороны, причина (роста безработицы в Ливане) коронавирус, с другой — сирийские рабочие в Ливане. Если бы международное сообщество выполнило перед нами обязательства, мы не пришли бы к этому ужасающему спаду.
— Как вы оцениваете работу Международной группы поддержки Ливана на фоне сложившихся обстоятельств?
— Я пригласил Международную группу на собрание 6 апреля. Я призвал их поддержать план реформ, предложенных правительством, так как этот план нуждается в поддержке дружественных государств и в поддержке международной группы для его исполнения. Страны, входящие в группу, обсудят план, который был принят кабинетом министров для его оценки в принятии необходимых решений. И я надеюсь, что эти страны выполнят свои обязательства по отношению к нам.
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— После объявления Ливаном о приостановке выплат своих долгов, какие ограничения могут быть применены в отношении плана по спасению? И каково будущее ливанской экономики?
— Безусловно, разработка стратегии заняла время. Это естественно, если мы говорим о проблемах, которые копились на протяжении 30 лет и завели экономику и финансы Ливана в пропасть. Буду откровенным, есть политические силы, которых не волнует спасение ситуации, скорее зарабатывание политических очков. Они придерживаются принятой стратегии, и это печально, так как единство и сплочение сегодня необходимы больше, чем когда-либо. Все должны понимать, что мы в одной лодке. Люди достигли точки кипения. Любой общественный взрыв заденет своими осколками все политические силы и угрожает стабильности в Ливане. В конце концов, хочу быть предельно ясным и конкретным в основном вопросе: правительство решительно настроено на исполнение плана, который им разработан, вопреки всем препятствиям и сложностям. Мы надеемся, что на этом фоне Ливан начнет путь оздоровления.
— Ливан сделал ставку на нефть и газ для спасения своей экономики. Сегодня рынок улеводородов переживает исторический спад. Такая ставка еще в силе?
— Нефть и газ являются ресурсами Ливана, обнаруженными недавно, и мы имеем право на получение выгоды от них. Но это неверно, что мы делаем ставку на свои ресурсы нефти для спасения экономики. Спасти экономику необходимо сейчас, в то время как для получения прибыли от наших ресурсов потребуются годы.
Что касается исторического падения нефтяных рынков, то это временно, в связи со спадом производства на фоне пандемии коронавируса. Поэтому рынки вернутся со временем. В связи с чем это не затрагивает будущее наших нефтяных ресурсов.
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— До окончания половины вашего президентского срока начались разговоры о преждевременном предвыборном противостоянии. Кого вы видите в качестве своего преемника? И как вы оцениваете шансы Джебран Басиля стать будущим президентом Ливана?
— Демократия Ливана подразумевает под собой избрание президента путем голосования в парламенте, поэтому это решение принимают представители народа. Предвыборные противоборства, которые вы упомянули не более, чем шумиха некоторых политиков при поддержке СМИ, для того чтобы пустить пыль в глаза. Что касается Джебран Басиля, то он политик и официальное лицо и имеет большой опыт в политической работе и его возможность занять президентское кресло зависит от выбора парламентариев. Они выберут того, кого посчитают наиболее достойным на этот пост.
— После тишины на улицах из-за опасности распространения коронавируса возобновились демонстрации, мы наблюдаем новую волну забастовок в Ливане. Что с этим будут делать?
— Надеюсь, все ответственные лица и политические партии поняли, что народ взорвался в отношении их из-за коррупции, потери рабочих мест и вывода государственных средств на протяжении долгих лет. Я понимаю, что люди хотят быстрых и ощутимых перемен, но устранение последствий последних тридцати лет не может произойти в одночасье. Я раньше призывал их (политиков) быть внимательными к развитию событий и сейчас призываю к тому же. Мы не можем требовать от правительства, срок которого еще не превысил 100 дней, сотворить чудо. Опасаюсь, что некоторые партии воспользуются улицей, чтобы повлиять на реальную работоспособность правительства, для стимуляции демонстраций. В любом случае, мы не допустим расшатывания безопасности, сохраняя право на мирные демонстрации и выражения личных позиций.
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— Как вы считаете, каковы реалии борьбы с коррупцией в Ливане? Какие есть препятствия в этом направлении и как планируете их преодолеть?
— Первый и основной шаг заключается в развязывании рук судьям в преследовании всех случаев коррупции и наказании виновных, кем бы они ни были. Вмешательства политиков в работу судей в Ливане продолжается на протяжении столетий. Это было основной причиной, позволяющей уйти от ответственности, и в последствии были разворованы средства народа. Мы нуждаемся в смелой судебной власти, которая сможет противостоять вызовам и оправдать ожидания населения в вопросе правосудия и возвращения краденых денег. Поэтому главная цель — это работа над освобождением судей от политического давления, чтобы они могли выполнять свои обязанности и в преследовании крупных коррупционеров, которые относятся к влиятельной группе политической жизни. Мы реально начали их преследовать после того, как они украли деньги народа и государства. Я могу сказать, что результаты стали появляться.
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Мишель АунСирияЛиванИнтервью
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