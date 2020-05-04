В Армении число случаев коронавируса выросло до 2507

ЕРЕВАН, 4 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 121 и достигло 2507, еще четыре пациента скончались, сообщается в понедельник на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава.
В воскресенье власти республики сообщали о 2386 подтвержденных случаях коронавируса и 35 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая.
"В Армении подтверждены 2507 случаев коронавируса. Излечился 1071 пациент. Скончались 39 человек", - уточнили в ведомстве.
Отмечается, что на лечении находятся 1393 пациента, проведено 24942 теста.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф