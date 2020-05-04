ЦИК Казахстана зарегистрировал Ашимбаева сенатором вместо Назарбаевой

"Зарегистрировать депутатом сената парламента Республики Казахстан Ашимбаева Маулена Сагатханулы. Вручить зарегистрированному депутату сената парламента Республики Казахстан соответствующие удостоверение и нагрудный знак", - говорится в постановлении ЦИК.

Ашимбаеву 49 лет, с декабря 2019 года занимал должность первого заместителя руководителя администрации президента Казахстана. В разные годы был помощником президента, депутатом мажилиса (нижней палаты) парламента страны.