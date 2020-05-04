ЦИК Казахстана зарегистрировал Ашимбаева сенатором вместо Назарбаевой

НУР-СУЛТАН, 4 мая - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатом сената (верхней палаты) парламента Казахстана Маулена Ашимбаева, занявшего вакантное после Дариги Назарбаевой место сенатора, сообщила в понедельник пресс-служба ЦИК.
В понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил депутатом сената бывшего первого заместителя главы своей администрации Ашимбаева. В субботу пресс-служба президента Казахстана сообщила, что глава государства подписал указ о прекращении полномочий Дариги Назарбаевой в качестве депутата сената. Причина этого решения до настоящего времени не обнародована. Позже Токаев в Twitter поблагодарил Назарбаеву за активную и плодотворную работу в должности председателя сената.
"Зарегистрировать депутатом сената парламента Республики Казахстан Ашимбаева Маулена Сагатханулы. Вручить зарегистрированному депутату сената парламента Республики Казахстан соответствующие удостоверение и нагрудный знак", - говорится в постановлении ЦИК.
Ашимбаеву 49 лет, с декабря 2019 года занимал должность первого заместителя руководителя администрации президента Казахстана. В разные годы был помощником президента, депутатом мажилиса (нижней палаты) парламента страны.