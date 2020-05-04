Токаев назначил Даурена Абаева первым замглавы администрации

АЛМА-АТА, 4 мая - РИА Новости. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил первым заместителем руководителя администрации президента Даурена Абаева, освободив его от должности министра информации и общественного развития, сообщила пресс-служба президента.
"Назначить Абаева Даурена Аскербековича первым заместителем руководителя администрации президента Республики Казахстан", - говорится в тексте указа, опубликованного пресс-службой.
До сегодняшнего дня должность первого заместителя руководителя администрации президента занимал Маулен Ашибаев, который перешел на работу в сенат (верхняя палата) парламента.
Кресло в сенате освободилось после того, как в субботу Токаев подписал указ о прекращении полномочий Дариги Назарбаевой в качестве депутата сената.