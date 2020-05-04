Ученые увеличили прогнозируемый срок окончания пандемии в России

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Ученые из Ученые из Сингапура на пять дней скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России в сторону увеличения — до 17 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.

Ранее специалисты сообщали, что эпидемия в России может закончиться 12 августа.

Даты могут сдвинуться в любую сторону в зависимости от ситуации и принимаемых мер, отмечают авторы модели. Ученые также предупредили, что страны, прошедшие пик коронавируса, могут столкнуться с новой волной при преждевременном снятии ограничений.

Специалисты изучили данные по 131 стране. Для составления прогноза использовалась, в частности, SIR-модель — математическая модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим. Авторы исследования отмечают тем не менее, что к любым прогнозам следует относиться с осторожностью, и предупреждают об опасности "чрезмерного оптимизма".

В воскресенье сообщалось о резком приросте числа новых случаев коронавируса в России: за предшествующие сутки выявили 10 633 заболевших COVID-19, в результате чего общее число подтвержденных случаев достигло 134 687.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.