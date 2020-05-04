В Афганистане не менее 18 человек погибли при взрыве автомобиля

Сообщается, что взрыв произошел вечером в воскресенье в районе Нахре Серадж. Заминированный автомобиль взорвался возле КПП афганской национальной армии и национального директората безопасности. По словам источника, КПП был полностью разрушен.
24 апреля, 11:57"Талибан" отверг призыв главы Афганистана к прекращению огня
В то же время пресс-секретарь губернатора провинции Омар Звак сообщил, что в результате взрыва погибли пять военнослужащих, еще пять получили ранения.
Радикальное движение "Талибан" взяло на себя ответственность за взрыв.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
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*Террористическая организация, запрещенная в России.