В Алтайском крае выявили 36 новых случаев коронавируса

"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Среди заболевших: Змеиногорский район – 28 человек, Барнаул – 6, Новоалтайск – 1, Тюменцевский район – 1", - говорится в сообщении.

Власти сообщают, что всего на 4 мая общее число заболевших в крае составляет 534 человека, в том числе 51 ребенок до 17 лет. Из этого числа 82 пациента выздоровели, шесть человек - за последние сутки.