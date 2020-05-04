В Алтайском крае выявили 36 новых случаев коронавируса

НОВОСИБИРСК, 4 мая – РИА Новости. Тридцать шесть новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб п противодействию COVID-19.
"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Среди заболевших: Змеиногорский район – 28 человек, Барнаул – 6, Новоалтайск – 1, Тюменцевский район – 1", - говорится в сообщении.
Власти сообщают, что всего на 4 мая общее число заболевших в крае составляет 534 человека, в том числе 51 ребенок до 17 лет. Из этого числа 82 пациента выздоровели, шесть человек - за последние сутки.
По данным штаба, на 4 мая на коронавирусную инфекцию в Алтайском крае обследовали уже 32866 человека. Находятся под меднаблюдением – 3950 человек. Снято меднаблюдение с 8473 человека.
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