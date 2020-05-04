В Казахстане призывники будут сдавать тест на коронавирус

"Местным исполнительным органам необходимо провести ПЦР-тестирование граждан, подлежащих призыву на воинскую службу, а также обеспечить выполнение всех санитарно-эпидемиологических норм в ходе оповещения и сбора призывников, медицинского освидетельствования на сборных пунктах и отправки в войска. Хотелось бы отметить, что возобновление призыва свидетельствует о том, что страна возвращается к обыденной жизни", - сказал Жусупов на брифинге.