В Казахстане призывники будут сдавать тест на коронавирус

НУР-СУЛТАН, 4 мая - РИА Новости. Граждане, подлежащие призыву на воинскую службу, должны будут пройти тестирование на коронавирус, сообщил в понедельник начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС Казахстана Сакен Жусупов.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о продлении срока окончания весеннего призыва в армию с июня до августа на фоне пандемии коронавируса.
"Местным исполнительным органам необходимо провести ПЦР-тестирование граждан, подлежащих призыву на воинскую службу, а также обеспечить выполнение всех санитарно-эпидемиологических норм в ходе оповещения и сбора призывников, медицинского освидетельствования на сборных пунктах и отправки в войска. Хотелось бы отметить, что возобновление призыва свидетельствует о том, что страна возвращается к обыденной жизни", - сказал Жусупов на брифинге.
По его словам, решение о переносе сроков очередного призыва граждан на срочную воинскую службу принимается в Казахстане впервые и направлено на обеспечение безопасности граждан.
В Казахстане подтверждено более 3,9 тысячи случаев коронавируса, 27 из них с летальным исходом. Токаев 27 апреля объявил о продлении режима чрезвычайного положения, действующего с 16 марта, до 11 мая. Глава государства сообщил о возобновлении авиасообщения между Нур-Султаном, Алма-Атой и рядом крупных городов, а также о смягчении карантинного режима в отдельных регионах.
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