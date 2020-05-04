Премьер Австралии обсудил с Джонсоном ситуацию с коронавирусом

"Провел прошлой ночью хороший разговор с премьер-министром Борисом Джонсоном. Был очень рад услышать, что он вернулся и хорошо себя чувствует, смог напрямую поздравить его и Кэрри с недавним рождением малыша Уилфреда. Мы обсудили меры реагирования на вирус, как мы справляемся с ограничениями и намереваемся безопасно открыть наши экономики, международные вопросы вокруг ВОЗ, а также необходимость извлекать уроки из произошедшей вспышки, которая забрала так много жизней и поставила под угрозу его (Джонсона - ред.) собственную жизнь", - написал австралийский премьер у себя в Twitter.