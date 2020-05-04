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Распространение нового коронавируса
2020-05-04T08:08
https://ria.ru/20200504/1570940767.html
Премьер Австралии обсудил с Джонсоном ситуацию с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/156237/97/1562379780_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_5e8834eb3e71a1cbc70beb413750f114.jpg
РИА Новости

Премьер Австралии обсудил с Джонсоном ситуацию с коронавирусом

08:08 04.05.2020
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПремьер-министр Борис Джонсон
Премьер-министр Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Премьер-министр Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Премьер Австралии Скотт Моррисон поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с рождением сына, также лидеры в ходе разговора обсудили ситуацию с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и реагирование на пандемию коронавируса.

"Провел прошлой ночью хороший разговор с премьер-министром Борисом Джонсоном. Был очень рад услышать, что он вернулся и хорошо себя чувствует, смог напрямую поздравить его и Кэрри с недавним рождением малыша Уилфреда. Мы обсудили меры реагирования на вирус, как мы справляемся с ограничениями и намереваемся безопасно открыть наши экономики, международные вопросы вокруг ВОЗ, а также необходимость извлекать уроки из произошедшей вспышки, которая забрала так много жизней и поставила под угрозу его (Джонсона - ред.) собственную жизнь", - написал австралийский премьер у себя в Twitter.

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При этом австралийский телеканал 9 News Australia сообщает, что 'это был первый разговор Моррисона с Джонсоном с тех пор, как британский премьер переболел коронавирусом и выписался из больницы. Также отмечается, что лидеры обсудили возможность проведения независимого расследования по поводу возникновения коронавируса в Китае.
Ранее австралийские и британские СМИ сообщали, что ближе к концу апреля Моррисон в разговорах с президентом США Дональдом Трампом, французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и премьером Новой Зеландии Джасиндой Ардерн продвигал идею о необходимости реформирования системы ВОЗ. Он предлагал лишить отдельные страны права накладывать вето на предлагаемые стратегии в области здравоохранения. Наряду с этим премьер выступает за то, чтобы предоставить ВОЗ новые полномочия: в частности, возможность отправлять группу следователей в любую страну для изучения факторов, приведших к вспышке заболевания.
Также, по мнению премьера, стоит создать независимую организацию, которая могла бы проверила эффективность деятельности ВОЗ во время кризиса, связанного с COVID-19 .
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