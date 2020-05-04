ЦИК Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

АЛМА-АТА, 4 мая — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Казахстана прекратила полномочия депутата сената парламента Дариги Назарбаевой, сообщила пресс-служба Центризбиркома.

В субботу президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ соответствующий указ. Причину этого решения пока не назвали. Позже Токаев в Twitter поблагодарил Назарбаеву за активную и плодотворную работу в должности председателя сената.

Согласно сообщению, полномочия Назарбаевой прекратили в соответствии с конституцией, законом "О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов".

Назарбаева — старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сложившего полномочия в марте 2019 года. Она была депутатом сената с сентября 2016 года, спикером палаты ее избрали в марте 2019 года. В августе 2019 года Токаев переназначил Назарбаеву депутатом сената из-за истечения срока полномочий.