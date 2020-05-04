Врачи назвали самые вредные привычки во время самоизоляции

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Самыми вредными привычками у людей во время самоизоляции на фоне пандемии Самыми вредными привычками у людей во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса являются переедание, употребление спиртного и малоподвижный образ жизни. Об этом " Вечерней Москве " рассказали диетолог Александра Кириленко и иммунолог Анатолий Устющев.

По словам Кириленко, самая большая ошибка, которую допускают люди на самоизоляции, — это ночные переедания. Под воздействием негативных сообщений о пандемии они зачастую "заедают" проблемы, употребляя много фастфуда, газированных напитков. Диетолог отметила, что таким образом те, у кого имеются скрытые хронические заболевания, открывают дорогу для их более яркого проявления.

"Такой образ жизни — это путь к ожирению, появлению сахарного диабета, возникновению заболеваний сердца. Ухудшается гормональный фон, увеличивается риск развития атеросклероза, деменции", — предупредила врач. Наравне с перееданием Кириленко также выделила пагубный интерес к спиртному.

Иммунолог Анатолий Устющев отметил, что третьей не менее пагубной привычкой является долгое сидение за компьютером. "Как обычно бывает, человек отрабатывает смену, и ему, по идее, неплохо бы пройтись по квартире, сделать какую-то разминку, размять тело. А что делает большинство? Они продолжают сидеть и переключаются на просмотр всяких фильмов, игр и иных увеселительных программ", — заметил врач.

По его словам, малоподвижный образ жизни увеличивает риски инфарктов, инсультов и онкологических болезней. "Сколько бы вам ни было лет, пять раз в неделю вы должны потеть от физической нагрузки: зарядка, приседания, комплексные упражнения, кардионагрузки", — заключил специалист.

Пандемия COVID-19 охватила большинство стран мира. По последним данным ВОЗ , всего инфицировано более 3,3 миллиона человек, из них примерно 238 тысяч скончались, больше миллиона выздоровели.

Россия находится на седьмом месте по числу зараженных. В стране диагностировали COVID-19 у 134 687 человек (за сутки 10 663 новых случая), из них более 16 тысяч пациентов вылечились. От болезни умерли 1280 человек.

Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.