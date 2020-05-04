Врачи назвали самые вредные привычки во время самоизоляции

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Самыми вредными привычками у людей во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса являются переедание, употребление спиртного и малоподвижный образ жизни. Об этом "Вечерней Москве" рассказали диетолог Александра Кириленко и иммунолог Анатолий Устющев.
По словам Кириленко, самая большая ошибка, которую допускают люди на самоизоляции, — это ночные переедания. Под воздействием негативных сообщений о пандемии они зачастую "заедают" проблемы, употребляя много фастфуда, газированных напитков. Диетолог отметила, что таким образом те, у кого имеются скрытые хронические заболевания, открывают дорогу для их более яркого проявления.
"Такой образ жизни — это путь к ожирению, появлению сахарного диабета, возникновению заболеваний сердца. Ухудшается гормональный фон, увеличивается риск развития атеросклероза, деменции", — предупредила врач. Наравне с перееданием Кириленко также выделила пагубный интерес к спиртному.
Иммунолог Анатолий Устющев отметил, что третьей не менее пагубной привычкой является долгое сидение за компьютером. "Как обычно бывает, человек отрабатывает смену, и ему, по идее, неплохо бы пройтись по квартире, сделать какую-то разминку, размять тело. А что делает большинство? Они продолжают сидеть и переключаются на просмотр всяких фильмов, игр и иных увеселительных программ", — заметил врач.
По его словам, малоподвижный образ жизни увеличивает риски инфарктов, инсультов и онкологических болезней. "Сколько бы вам ни было лет, пять раз в неделю вы должны потеть от физической нагрузки: зарядка, приседания, комплексные упражнения, кардионагрузки", — заключил специалист.
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Пандемия COVID-19 охватила большинство стран мира. По последним данным ВОЗ, всего инфицировано более 3,3 миллиона человек, из них примерно 238 тысяч скончались, больше миллиона выздоровели.
Россия находится на седьмом месте по числу зараженных. В стране диагностировали COVID-19 у 134 687 человек (за сутки 10 663 новых случая), из них более 16 тысяч пациентов вылечились. От болезни умерли 1280 человек.
Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.