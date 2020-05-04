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2020-05-04T14:39
https://ria.ru/20200504/1570939824.html
Врачи назвали самые вредные привычки во время самоизоляции
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570838279_0:45:3068:1771_1036x0_80_0_0_21df801be561b64d1ebf86d1d0873812.jpg
РИА Новости

Врачи назвали самые вредные привычки во время самоизоляции

06:09 04.05.2020 (обновлено: 14:39 04.05.2020)
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© Depositphotos / IgorVetushkoДевушка во время самоизоляции дома
Девушка во время самоизоляции дома
© Depositphotos / IgorVetushko
Девушка во время самоизоляции дома. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Самыми вредными привычками у людей во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса являются переедание, употребление спиртного и малоподвижный образ жизни. Об этом "Вечерней Москве" рассказали диетолог Александра Кириленко и иммунолог Анатолий Устющев.
По словам Кириленко, самая большая ошибка, которую допускают люди на самоизоляции, — это ночные переедания. Под воздействием негативных сообщений о пандемии они зачастую "заедают" проблемы, употребляя много фастфуда, газированных напитков. Диетолог отметила, что таким образом те, у кого имеются скрытые хронические заболевания, открывают дорогу для их более яркого проявления.
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"Такой образ жизни — это путь к ожирению, появлению сахарного диабета, возникновению заболеваний сердца. Ухудшается гормональный фон, увеличивается риск развития атеросклероза, деменции", — предупредила врач. Наравне с перееданием Кириленко также выделила пагубный интерес к спиртному.
Иммунолог Анатолий Устющев отметил, что третьей не менее пагубной привычкой является долгое сидение за компьютером. "Как обычно бывает, человек отрабатывает смену, и ему, по идее, неплохо бы пройтись по квартире, сделать какую-то разминку, размять тело. А что делает большинство? Они продолжают сидеть и переключаются на просмотр всяких фильмов, игр и иных увеселительных программ", — заметил врач.
По его словам, малоподвижный образ жизни увеличивает риски инфарктов, инсультов и онкологических болезней. "Сколько бы вам ни было лет, пять раз в неделю вы должны потеть от физической нагрузки: зарядка, приседания, комплексные упражнения, кардионагрузки", — заключил специалист.
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Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
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