МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Официальный Киев выпрашивает у МВФ новые кредиты как подачки, сдавая национальные интересы страны. Об этом в эфире YouTube-канала InterVizor заявил украинский композитор Владимир Быстряков.
Действия президента Владимира Зеленского и его правительства Быстряков назвал "судорожными попытками хоть откуда-то раздобыть деньги".
При этом, по его мнению, взамен сдачи интересов Киев получает мизерные суммы, значительная доля которых пойдет на погашение старых долгов и будет растащена по карманам чиновников вроде менеджеров "Нафтогаза", выписывающих себе баснословные премии.
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Ранее Зеленский заявил, что власти договорились с МВФ об увеличении размера новой программы с пяти до восьми миллиардов долларов. По его словам, первый транш может составить два миллиарда долларов в случае подписания новой программы.
Во вторник украинский лидер утвердил резонансный закон о запуске в стране рынка земли, принятие которого было одним из условий МВФ для предоставления транша.
Владимир Быстряков – советский и украинский композитор, пианист, шоумен, заслуженный артист Украинской ССР. Сотрудничал с Александром Малининым, Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым. Кроме того в середине 1980-х годов Быстряков фактически открыл для эстрады Наташу Королеву, которая начала свою карьеру в двенадцатилетнем возрасте именно с его песнями.