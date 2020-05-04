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Религия и мировоззрение
2020-05-07T22:08
https://ria.ru/20200504/1570939404.html
Митрополит Тихон: "гиперблагочестивые" лишили людей богослужений на Пасху
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РИА Новости

Митрополит Тихон: "гиперблагочестивые" лишили людей богослужений на Пасху

04:52 04.05.2020 (обновлено: 22:08 07.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовМитрополит Псковский и Порховский Тихон во время подготовки выставки "Сокровища музеев России"
Митрополит Псковский и Порховский Тихон во время подготовки выставки Сокровища музеев России
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Люди не могли на Пасху попасть в храмы Псковской митрополии, потому что ранее некоторые священники провели в храмах богослужения с участием прихожан и, таким образом, нарушили договоренности, достигнутые между Церковью и властями Псковской области, заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).
"Мы договорились с губернатором (Псковской области – ред.) Михаилом Ведерниковым - он православный человек, - что на праздники Благовещения, Входа Господня в Иерусалим, все дни Страстной Седмицы и Светлое Христово Воскресение мы служим на улице. Но на первом же богослужении - во время праздника Благовещения - часть священников служили в забитых людьми храмах", - рассказал митрополит Тихон в воскресенье в эфире программы "Парсуна" на телеканале "Спас".
По его словам, в то же время большинство священников и прихожан в митрополии готовились к богослужениям на улице: вынесли звуковую аппаратуру, сделали специальные престолы, заказали иконы и "положили на это очень много сил".
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"В конце концов, губернатор и санитарные власти запретили служить на улице. Санитарный врач сказал, что "гарантий нет, все равно набьются в храмы". Таким образом, "гиперблагочестивые" люди, которые не хотят служить на улице, лишили всех остальных людей в Псковской митрополии богослужений в Страстную неделю и на Пасху", - подчеркнул иерарх Русской церкви.
Митрополит Тихон уточнил, что простил нарушивших правила священников, но отказался допускать их до богослужений, пока не изменится эпидемиологическая ситуация. Он также напомнил, что священники одновременно являются гражданами страны и призвал быть "готовым ко всему", так как существует уголовная ответственность за действия, повлекшие заболевание людей коронавирусом.
"Мы надеемся, что в скором времени будем служить на улице, как только закончится пик (эпидемии - ред.)", - подытожил митрополит Тихон.
Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области с 13 апреля проводить богослужения без участия прихожан. Позже эти ограничения были продлены до особого распоряжения священноначалия. Подобные меры были введены во многих епархиях Русской православной церкви.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус и вераРелигияМитрополит Тихон (Шевкунов)Михаил ВедерниковНовости - Религия и мировоззрениеИерусалимМосковская область (Подмосковье)Псковская областьОбщество
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