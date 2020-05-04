Митрополит Тихон: "гиперблагочестивые" лишили людей богослужений на Пасху

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Люди не могли на Пасху попасть в храмы Псковской митрополии, потому что ранее некоторые священники провели в храмах богослужения с участием прихожан и, таким образом, нарушили договоренности, достигнутые между Церковью и властями Псковской области, заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

"Мы договорились с губернатором (Псковской области – ред.) Михаилом Ведерниковым - он православный человек, - что на праздники Благовещения, Входа Господня в Иерусалим, все дни Страстной Седмицы и Светлое Христово Воскресение мы служим на улице. Но на первом же богослужении - во время праздника Благовещения - часть священников служили в забитых людьми храмах", - рассказал митрополит Тихон в воскресенье в эфире программы "Парсуна" на телеканале "Спас".

По его словам, в то же время большинство священников и прихожан в митрополии готовились к богослужениям на улице: вынесли звуковую аппаратуру, сделали специальные престолы, заказали иконы и "положили на это очень много сил".

"В конце концов, губернатор и санитарные власти запретили служить на улице. Санитарный врач сказал, что "гарантий нет, все равно набьются в храмы". Таким образом, "гиперблагочестивые" люди, которые не хотят служить на улице, лишили всех остальных людей в Псковской митрополии богослужений в Страстную неделю и на Пасху", - подчеркнул иерарх Русской церкви.

Митрополит Тихон уточнил, что простил нарушивших правила священников, но отказался допускать их до богослужений, пока не изменится эпидемиологическая ситуация. Он также напомнил, что священники одновременно являются гражданами страны и призвал быть "готовым ко всему", так как существует уголовная ответственность за действия, повлекшие заболевание людей коронавирусом.

"Мы надеемся, что в скором времени будем служить на улице, как только закончится пик (эпидемии - ред.)", - подытожил митрополит Тихон.