В Южной Корее за сутки восемь человек заразились коронавирусом

СЕУЛ, 4 мая - РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала восемь случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки, общее число зараженных выросло до 10 801, выздоровели 9217, погибли 252 пациента, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее сообщалось о 250 погибших. Уже более двух недель в Южной Корее за сутки регистрируют примерно по 10 новых зараженных, 30 апреля это число опускалось до нуля человек внутри страны при четырех зараженных, задержанных на карантинном досмотре. В связи со снижением числа новых случаев заражения в стране власти в ослабленном виде продлили до 5 мая режим социального дистанцирования. Заново открыли парки и места отдыха на природе, разрешили ограниченную деятельность спортивным, религиозным и развлекательным учреждениям. Граждан по-прежнему просят избегать людных мест, не выходить лишний раз из дома и соблюдать все меры профилактики.

По данным KCDC на 00.00 понедельника (18.00 пятницы мск) все восемь новых случаев имеют заграничное происхождение. Географически по одному случаю зарегистрировали в Инчхоне Ульсане , провинции Кёнгидо , провинции Чолла-Намдо, еще четыре обнаружены в ходе карантинного досмотра.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 34 человека, общее число выздоровевших выросло до 9217, что составляет более 85%. Не менее чем у 340 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. KCDC расследует возможные причины повторного обнаружения коронавируса. Анализы 8176 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 614 тысяч анализов на коронавирус.

Скончались еще два пациента, общее число жертв составляет 252, при этом 174 из них погибли в Тэгу , еще 53 в провинции Кёнсан-Пукто, 16 - в провинции Кёнгидо. По два скончавшихся в Сеуле и провинции Канвондо, три в Пусане . Еще по одному погибшему в Ульсане и Тэджоне.

Общее число зараженных в Сеуле остается на уровне 637 человек, в Тэгу - 6856 человек, 1366 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 681 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 138 случаев. Более 5,2 тысячи человек (48,3%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 80,3% случаев. По меньшей мере 1099 случаев завезли из-за границы.