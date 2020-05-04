Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-04T04:42
https://ria.ru/20200504/1570939330.html
В Южной Корее за сутки восемь человек заразились коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568144571_0:13:2000:1139_1036x0_80_0_0_2b3ecf326a533e55a0cd5e2a75c13b1c.jpg
РИА Новости

В Южной Корее за сутки восемь человек заразились коронавирусом

04:42 04.05.2020
1221
© AP Photo / Yun Jai-hyoungСотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
© AP Photo / Yun Jai-hyoung
СЕУЛ, 4 мая - РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала восемь случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки, общее число зараженных выросло до 10 801, выздоровели 9217, погибли 252 пациента, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее сообщалось о 250 погибших. Уже более двух недель в Южной Корее за сутки регистрируют примерно по 10 новых зараженных, 30 апреля это число опускалось до нуля человек внутри страны при четырех зараженных, задержанных на карантинном досмотре. В связи со снижением числа новых случаев заражения в стране власти в ослабленном виде продлили до 5 мая режим социального дистанцирования. Заново открыли парки и места отдыха на природе, разрешили ограниченную деятельность спортивным, религиозным и развлекательным учреждениям. Граждан по-прежнему просят избегать людных мест, не выходить лишний раз из дома и соблюдать все меры профилактики.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
По данным KCDC на 00.00 понедельника (18.00 пятницы мск) все восемь новых случаев имеют заграничное происхождение. Географически по одному случаю зарегистрировали в Инчхоне, Ульсане, провинции Кёнгидо, провинции Чолла-Намдо, еще четыре обнаружены в ходе карантинного досмотра.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 34 человека, общее число выздоровевших выросло до 9217, что составляет более 85%. Не менее чем у 340 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. KCDC расследует возможные причины повторного обнаружения коронавируса. Анализы 8176 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 614 тысяч анализов на коронавирус.
Скончались еще два пациента, общее число жертв составляет 252, при этом 174 из них погибли в Тэгу, еще 53 в провинции Кёнсан-Пукто, 16 - в провинции Кёнгидо. По два скончавшихся в Сеуле и провинции Канвондо, три в Пусане. Еще по одному погибшему в Ульсане и Тэджоне.
Общее число зараженных в Сеуле остается на уровне 637 человек, в Тэгу - 6856 человек, 1366 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 681 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 138 случаев. Более 5,2 тысячи человек (48,3%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 80,3% случаев. По меньшей мере 1099 случаев завезли из-за границы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
410211
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная КореяВ мире
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Липецк
Власти объяснили слова главы Липецкой области о "разгоне людей"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заражены коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
01:36Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы
01:28В Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств
01:23В Иране один человек погиб и шесть пострадали из-за землетрясения
01:14МИД Чехии объяснил усиление мер безопасности в дипмиссии в Москве
01:12Китайские медики обнаружили коронавирус в семени мужчин
00:59"Ъ": в Москве арестован банкир Олег Власов
00:54Экс-директор ФБР Коми недоволен отказом от преследования Флинна
00:47Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге
00:36 В Чили зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19
00:31В Подмосковье приостановили посещение образовательных учреждений
Лента новостейМолния