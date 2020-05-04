В Британии выставят на торги невыпущенную песню Маккартни и Старра

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Кассету с ранее не выпускавшейся композицией, созданной участниками британской группы The Beatles Кассету с ранее не выпускавшейся композицией, созданной участниками британской группы The Beatles Полом Маккартни Ринго Старром , выставят на торги в Великобритании , следует из информации на сайте аукционного дома Omega Auctions.

Одним из лотов на аукционе, который состоится 19 мая, станет кассета с неизданной демозаписью композиции под названием Angel in Disguise авторства Маккартни и Старра.

Композицию первоначально планировалось включить в альбом Ринго Старра Time Takes Time, но в конечном итоге от этих планов отказались. Кассета содержит две версии песни: одна из них - lo-fi (низкого качества - ред.) вариант трека, где песню исполняет Пол Маккартни под аккомпанемент фортепиано и драм-машины, а вторая - "полная" студийная версия с вокалом в исполнении Ринго Старра, бэк-вокалом и усиленным звучанием инструментов. Кроме того, на кассете есть запись демо-версии песни Everyone Wins в исполнении Старра.

По оценкам аукционного дома, стоимость кассеты может дойти до 20 тысяч фунтов (24,8 тысячи долларов - ред.). Долгое время композиция хранилась в коллекции диджея и бывшего программного директора радиостанции Radio Luxembourg Тони Принса. Считается, что именно на Radio Luxembourg впервые была выпущена в эфир музыка "ливерпульской четверки".