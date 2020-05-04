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РИА Наука
2020-05-04T03:39
https://ria.ru/20200504/1570938787.html
"Росатом" хочет испытать препарат для выявления осложнений при COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/144025/32/1440253284_0:277:3148:2048_1036x0_80_0_0_9adadaa2860dd81d82360fbe7071c071.jpg
РИА Новости

"Росатом" хочет испытать препарат для выявления осложнений при COVID-19

03:39 04.05.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Ученые российской атомной отрасли хотят провести доклинические исследования разработанного ими перспективного радиофармацевтического препарата, необходимого для диагностики состояния легких при тяжелых патологиях, в том числе наблюдаемых на фоне коронавирусной инфекции, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом".
Согласно этим материалам, специалисты "Радиевого института имени Хлопина" (Санкт-Петербург, входит в научный дивизион "Росатома") по заказу управляющей компании научного дивизиона атомной госкорпорации АО "Наука и инновации" должны подготовить техническое задание на доклинические исследования бифункционального инновационного радиофармацевтического препарата пентакарбонилиодид технеция-99m для диагностики перфузии и вентиляции легких.
Для полного исследования состояния легких с помощью радиофармпрепаратов используются две процедуры: внутривенное введение подходящего препарата (при изучении перфузии - кровотока в легочной ткани) и ингаляция газообразного радиоактивного препарата (при изучении вентиляции - процесса обмена воздуха между легкими и атмосферой). Этот способ диагностики нужен для выявления таких опасных болезней, как тромбоэмболия легочной артерии, гипертензия малого круга кровообращения, тромбозы вен плечевого пояса, хроническая обструктивная болезнь легких и т.п.
Отдельной большой задачей для медицины в последнее время становится диагностика состояния легких у пациентов с коронавирусной инфекцией, одним из крайне опасных осложнений которой является тромбоэмболия легочной артерии.
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В настоящее время проведение полного исследования легких в силу ряда причин является достаточно сложной и притом дорогостоящей процедурой. Таким образом, поиск препарата, позволяющего изучать как перфузию, так и вентиляцию легких, является актуальной задачей, решение которой поможет существенно упростить и удешевить диагностику.
Разработанный в "Радиевом институте" новый препарат пентакарбонилиодид технеция-99m (ПКИТ-99mTc), как показали предварительные исследования на лабораторных животных, с высокой избирательностью накапливается в легочной ткани и при этом пригоден для изучения как перфузии, так и вентиляции. При этом ПКИТ-99mTc лишен недостатков, присущих радиофармпрепаратам препаратам, сейчас применяемым для исследования легких. Как отмечается в техническом задании на нынешнюю работу, ранее подобного препарата не существовало.
Предварительные эксперименты на модельных животных показали, что новый препарат не токсичен. Введение в клиническую практику ПКИТ-99mTc позволит, с одной стороны, существенно удешевить процедуру диагностики легких, а с другой стороны - устранить минусы легочных препаратов, используемых в настоящее время, говорится в техзадании. Доклинические исследования планируется провести в петербургском Российском научном центре радиологии и хирургических технологий имени академика Гранова Минздрава РФ.
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