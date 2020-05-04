Проценко оценил вероятность итальянского сценария с COVID-19

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Эпидемия коронавируса в России едва ли будет развиваться по итальянскому сценарию. Так риски дальнейшего распространения инфекции в стране оценил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко/
Он отметил, что эпидемия в Италии развивалась регионально, поскольку на юге эпидемиологическая ситуация была менее "катастрофической", чем на севере страны.
"Поэтому какой у нас итальянский сценарий? Ну, наверное, нет, хотя мы его очень боимся", — сказал Проценко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Также врач отметил, что в большинстве стран эпидемия развивается по своему уникальному сценарию. Что касается России, то особенность развития здесь состоит в том, что Москва, так называемый въездной хаб, сумела вовремя принять меры, чтобы избежать распространения инфекции в регионах.
Проценко добавил, что особенность протекания инфекции в столице - это подверженность тяжелому течению заболевания не только пациентов в возрасте.
Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, заявил, что китайский вариант развития пандемии в России невозможен, ситуация уже развивается по европейскому варианту.
"Надо просто бороться, сглаживая пики", - подчеркнул столичный градоначальник.
Важнейший рубеж борьбы
Россия подходит к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусом, заявил ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Решающим фактором в победе над инфекцией он назвал ответственное поведение каждого человека, отметил он.
По словам Мурашко, чтобы остановить развитие эпидемии и сберечь здоровье людей, очень важно оставаться дома.
Вторая волна
Роспотребнадзор ранее предупредил о возможности второй волны заболеваемости COVID-19 в холодное время года.
Отмечается, что летом жаркая погода и большое количество солнечного света могут привести к снижению числа заражений. Однако осенью заболеваемость может снова вырасти из-за прохладной и дождливой погоды и возвращения людей на работу и учебу.
Разорвать цепочку заражений
Чтобы обезопасить людей и снизить количество новых заражений, необходимо ввести масочный режим, считает заслуженный врач России Сергей Дорофеев.
В беседе с телеканалом "360" медик призвал всех носить маски.
Дорофеев предупредил, что для заражения бывает достаточно просто пройти мимо инфицированного коронавирусом, а у многих не бывает никаких симптомов.
Ужесточить карантинный режим
Причинами роста числа зараженных коронавирусом в России за последние дни могут быть увеличение количества проводимых тестов и нарушения карантинного режима, заявил главный кардиолог Минздрава, гендиректор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов.
Бойцов считает, что если режим самоизоляции будут нарушать и дальше, то высока вероятность развития эпидемического процесса с большим количеством смертей среди групп риска.
Прогноз по сроку окончания
Сингапурские ученые изменили прогнозируемую дату окончания вспышки коронавируса в России. По их данным, пандемия может завершиться 12 августа.
Дату пришлось сдвинуть еще на четверо суток из-за того, что в России за последние дни резко выросло число выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Пандемия COVID-19
Вспышка коронавирусной инфекции впервые была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. Заболевание распространилось более чем на 200 стран мира. Одиннадцатого марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии заболевания COVID-19, вызванного новым типом коронавируса. По последним данным, число заболевших во всем мире превысило 3,5 миллиона человек.
По данным оперативного штаба на воскресенье, 3 мая, в России число заболевших COVID-19 выросло на 10 633 человек, за весь период выявлено 134 687 случаев заражения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.