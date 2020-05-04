Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. При заражении При заражении коронавирусом ухудшение состояния пациента может произойти внезапно и радикально, об этом в эфире НТВ сообщил главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

Осипов напомнил, что при COVID-19 могут наблюдаться высокая температура, кашель, бронхит, а также развиваться тяжелые "ковидные" пневмонии, которых, по его словам, на данный момент все больше и больше.

"Причем пациент сегодня может быть просто с высокой температурой, без каких-то клинических проявлений, на завтра это уже пациент, который госпитализируется на искусственную вентиляцию легких", - отметил специалист.

Пандемия COVID-19 охватила большинство стран мира. Всего инфицировано более 3,3 миллиона человек, из них примерно 238 тысяч скончались, больше миллиона выздоровели.

Россия находится на седьмом месте по числу зараженных. В стране диагностировали COVID-19 у 134 687 человек (за сутки 10 663 новых случая), из них более 16 тысяч пациентов вылечились. От болезни умерли 1280 человек.

Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.