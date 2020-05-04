"Дальневосточный гектар" позволяет спасать птиц

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Ради спасения пернатых хищников амурчанин Денис Иванов взял "дальневосточный гектар" в селе Лозовое. Участок земли он получил в безвозмездное пользование четыре года назад, сообщили в пресс-службе правительства Амурской области.
На ранее необжитом участке он построил вольеры, установил бытовку, провел электричество и сделал ограждение. В созданном реабилитационном центре он выхаживает соколов и ястребов. Более того — учит их добывать еду и специально не приручает, чтобы потом выпустить на волю. Сейчас здесь находятся 11 птиц.
"Раньше ухаживал за птицами у себя дома. Я живу в частном секторе в Благовещенске. Получив "дальневосточный гектар" в 2016 году, появилась возможность заниматься любимым делом на отдельной территории", — рассказал Денис Иванов.
На базе реабилитационного центра для птиц владелец "дальневосточного гектара" планирует заняться экологическим просвещением. Сюда он хочет привозить школьников, чтобы рассказывать о жизни хищных птиц.