Шагнувшие в бессмертие: малоизвестные герои Великой Отечественной

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Андрей Коц. В годы Великой Отечественной высшей советской награды — Золотой Звезды Героя Советского Союза — удостоились 11 657 солдат и офицеров Красной армии, 3051 — посмертно. Подвиги совершали на суше, море, в воздухе. Не все герои широко известны. РИА Новости вспоминает некоторых из них.
Танкист
Гвардии капитан Владимир Бочковский — настоящий ас танкового боя. За годы войны уничтожил 36 единиц вражеской бронетехники. Не раз был на волосок от смерти, четырежды тяжело ранен, пять раз горел.
Бочковский Владимир Александрович
Двадцать первого марта 1944-го замкомандира батальона 1-й гвардейской танковой бригады капитан Бочковский лично повел бойцов в атаку — форсировал реку Требна и захватил плацдарм на вражеском берегу. Его танки превратили в груду металла 16 пушек противника, четыре штурмовых орудия и более 200 автомашин. На следующий день немцы контратаковали. И потеряли от огня советских машин три танка, пять минометов, до 50 бронеавтомобилей и взвод солдат. За эти бои Владимиру Бочковскому присвоили звание Героя.
Советские танки Т-34 выходят на рубежи атаки
Во время Висло-Одерской наступательной операции 15 января 1945-го танк Бочковского протаранил железнодорожный эшелон с немецкими "тиграми". Т-34 бортом столкнул с насыпи идущий на полном ходу паровоз, и тот рухнул, утащив за собой платформы с бронетехникой. За этот подвиг героя-танкиста представили ко второй Золотой Звезде, но в итоге заменили награду на орден Суворова III степени.
Летчик
Анатолий Недбайло считался одним из лучших штурмовиков в боевой авиации. Совершил более 220 вылетов на своем Ил-2.
Недбайло Анатолий Константинович
Недбайло лично уничтожил десятки танков на поле боя, сотни объектов в ближнем тылу врага и несчетное количество гитлеровцев. Участвовал в Миусской, Донбасской, Мелитопольской, Никопольско-Криворожской, Крымской, Витебско-Оршанской, Минской, Вильнюсской, Каунасской, Мемельской, Восточно-Прусской, Кенигсбергской и Земландской операциях.
Капитана дважды удостоили звания Героя Советского Союза — в апреле и июне 1945-го. Три раза его "Ил-2" сбивали, однажды он чудом выжил, столкнувшись с ведомым в тумане.
Штурмовик-бомбардировщик "Ил-2"
Штурмовик рухнул на землю, летчик получил серьезные переломы и потерял сознание. Подоспевшие к месту крушения пехотинцы вытащили его из кабины за считанные секунды до того, как самолет загорелся. Недбайло вернулся в строй всего через полтора месяца.
Моряк
Капитан-лейтенант Валентин Стариков служил на Северном флоте, командовал подводной лодкой М-171 типа "Малютка". Его экипаж выполнил 23 боевых похода и потопил 13 кораблей противника: семь транспортов, танкер, две подлодки, два тральщика и катер. "Малютка" стала настоящей грозой для моряков кригсмарине — на русских устраивали охоту, но всякий раз Стариков уходил от глубинных бомб.
Стариков Валентин Георгиевич
Неуловимый подводник дважды проникал в хорошо защищенные военно-морские базы противника. Так, 2 октября 1941-го М-171 скрытно прошла через узкий фиорд в гавань Линахамари и торпедировала два вражеских транспорта буквально под носом у кораблей охранения и береговых батарей. Уже на выходе из бухты, где рыскали вражеские катера с глубинными бомбами, "Малютка" попала в противолодочную сеть. Старикову удалось вырваться из западни, незаметно всплыть и пройти над преградой.
К январю 1942-го на счету М-171 было уже семь транспортов противника. А в апреле экипаж лодки за боевые заслуги получил почетное наименование "гвардейский". Командиру присвоили звание Героя Советского Союза.
Артиллерист
Старший сержант Геннадий Барыков встретил войну бронебойщиком в стрелковом полку, сражался на Центральном, Брянском и Юго-Западном фронтах, жег из противотанкового ружья немецкие танки на курском направлении. В декабре 1941-го его тяжело ранили.
© Фото : Патриотический интернет- проект "Герои Страны"Барыков Геннадий Иванович
© Фото : Патриотический интернет- проект "Герои Страны"
Барыков Геннадий Иванович
Боец выздоровел, прошел переподготовку и с июля 1943-го командовал орудием в батарее 76-миллиметровых пушек 753-го стрелкового полка, встретив Победу в Восточной Пруссии. Барыков особо отличился в Кенигсбергской операции. Шестого апреля 1945-го во время прорыва обороны противника у села Варген его расчет прямой наводкой уничтожил три зенитных орудия, пять пулеметов и два десятка вражеских солдат.
На следующий день Геннадий противостоял контратаке немецких танков. Одним из выстрелов тяжело ранило наводчика и заряжающего. Старший сержант, заменяя боевых товарищей, встал за панораму и в одиночку уничтожил два тяжелых танка и четыре 76-миллиметровых орудия. А когда боекомплект иссяк, взял личное оружие и вместе с пехотинцами пошел в атаку.
В июне 1945-го старшему сержанту Геннадию Барыкову за этот бой присвоили звание Героя Советского Союза.
Пехотинец
Гвардии старший лейтенант Михаил Кузнецов воевал с первых дней Великой Отечественной, чудом вырвавшись из осажденной Брестской крепости с несколькими бойцами.
Кузнецов Михаил Арсентьевич
С августа 1941-го занимал должность политрука минометной роты 537-го стрелкового полка на Западном фронте. В ноябре его перевели на Юго-Западный фронт в 622-й СП, где Кузнецов показал себя отличным разведчиком. Он отправлялся в ночные рейды по тылам противника, устраивал диверсии, брал пленных. После того как в декабре доставил в штаб шестого по счету языка, стал командиром роты автоматчиков.
Весь 1942-й Кузнецов ходил за линию фронта. Его автоматчики отличились 20 ноября при наступлении на хутор Средне-Царицынский. Рота незамеченной зашла в тыл колонне фашистов и перебила весь личный состав артиллерийского дивизиона, захватив в плен командира со штабными документами, 16 исправных пушек и 96 лошадей.
На этом рейд не закончился. Кузнецов отправил двоих автоматчиков вместе с "трофейным" немцем к своим, а сам решил выбить гитлеровцев из хутора, используя захваченную артиллерию. Его бойцы обстреляли вражеские укрепления из пушек и быстро подавили сопротивление — к атаке из собственного тыла немцы не были готовы. Автоматчики захватили Средне-Царицынский всего за 15 минут.
В конечном счете они уничтожили до батальона пехоты противника, захватили 27 пушек, 196 лошадей, 27 ручных пулеметов, четыре миномета, 17 автоматов, семь автомашин и склад с боеприпасами. Рота потерь не понесла.
За этот бой гвардии старшего лейтенанта Михаила Кузнецова в феврале 1943-го наградили Золотой Звездой Героя Советского Союза. Как отмечено в наградном листе, к тому моменту офицер лично уничтожил 88 гитлеровцев, доставил из-за линии фронта 64 языка, был ранен пять раз.