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75 лет Великой Победы
2020-05-05T10:10
https://ria.ru/20200504/1570829090.html
Шагнувшие в бессмертие: малоизвестные герои Великой Отечественной
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РИА Новости

Шагнувшие в бессмертие: малоизвестные герои Великой Отечественной

08:00 04.05.2020 (обновлено: 10:10 05.05.2020)
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© РИА Новости / Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанкСоветские воины 115-й дивизии генерал-майора Конькова Василия Фомича, готовятся к бою на левом берегу Невы
Советские воины 115-й дивизии генерал-майора Конькова Василия Фомича, готовятся к бою на левом берегу Невы
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Андрей Коц. В годы Великой Отечественной высшей советской награды — Золотой Звезды Героя Советского Союза — удостоились 11 657 солдат и офицеров Красной армии, 3051 — посмертно. Подвиги совершали на суше, море, в воздухе. Не все герои широко известны. РИА Новости вспоминает некоторых из них.

Танкист

Гвардии капитан Владимир Бочковский — настоящий ас танкового боя. За годы войны уничтожил 36 единиц вражеской бронетехники. Не раз был на волосок от смерти, четырежды тяжело ранен, пять раз горел.
© Фото : Патриотический интернет- проект "Герои Страны"Бочковский Владимир Александрович
Бочковский Владимир Александрович
© Фото : Патриотический интернет- проект "Герои Страны"
Бочковский Владимир Александрович
Двадцать первого марта 1944-го замкомандира батальона 1-й гвардейской танковой бригады капитан Бочковский лично повел бойцов в атаку — форсировал реку Требна и захватил плацдарм на вражеском берегу. Его танки превратили в груду металла 16 пушек противника, четыре штурмовых орудия и более 200 автомашин. На следующий день немцы контратаковали. И потеряли от огня советских машин три танка, пять минометов, до 50 бронеавтомобилей и взвод солдат. За эти бои Владимиру Бочковскому присвоили звание Героя.
© РИА Новости / Николай МаксимовСоветские танки Т-34 выходят на рубежи атаки
Советские танки Т-34 выходят на рубежи атаки
© РИА Новости / Николай Максимов
Советские танки Т-34 выходят на рубежи атаки
Во время Висло-Одерской наступательной операции 15 января 1945-го танк Бочковского протаранил железнодорожный эшелон с немецкими "тиграми". Т-34 бортом столкнул с насыпи идущий на полном ходу паровоз, и тот рухнул, утащив за собой платформы с бронетехникой. За этот подвиг героя-танкиста представили ко второй Золотой Звезде, но в итоге заменили награду на орден Суворова III степени.

Летчик

Анатолий Недбайло считался одним из лучших штурмовиков в боевой авиации. Совершил более 220 вылетов на своем Ил-2.
© Фото : Патриотический интернет- проект "Герои Страны"Недбайло Анатолий Константинович
Недбайло Анатолий Константинович
© Фото : Патриотический интернет- проект "Герои Страны"
Недбайло Анатолий Константинович
Недбайло лично уничтожил десятки танков на поле боя, сотни объектов в ближнем тылу врага и несчетное количество гитлеровцев. Участвовал в Миусской, Донбасской, Мелитопольской, Никопольско-Криворожской, Крымской, Витебско-Оршанской, Минской, Вильнюсской, Каунасской, Мемельской, Восточно-Прусской, Кенигсбергской и Земландской операциях.
Капитана дважды удостоили звания Героя Советского Союза — в апреле и июне 1945-го. Три раза его "Ил-2" сбивали, однажды он чудом выжил, столкнувшись с ведомым в тумане.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкШтурмовик-бомбардировщик "Ил-2"
Штурмовик-бомбардировщик Ил-2
© РИА Новости
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Штурмовик-бомбардировщик "Ил-2"
Штурмовик рухнул на землю, летчик получил серьезные переломы и потерял сознание. Подоспевшие к месту крушения пехотинцы вытащили его из кабины за считанные секунды до того, как самолет загорелся. Недбайло вернулся в строй всего через полтора месяца.

Моряк

Капитан-лейтенант Валентин Стариков служил на Северном флоте, командовал подводной лодкой М-171 типа "Малютка". Его экипаж выполнил 23 боевых похода и потопил 13 кораблей противника: семь транспортов, танкер, две подлодки, два тральщика и катер. "Малютка" стала настоящей грозой для моряков кригсмарине — на русских устраивали охоту, но всякий раз Стариков уходил от глубинных бомб.
© Фото : Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры и искусства "Центральный военно-морской музей" Министерства обороны Российской ФедерацииСтариков Валентин Георгиевич
Стариков Валентин Георгиевич
© Фото : Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры и искусства "Центральный военно-морской музей" Министерства обороны Российской Федерации
Стариков Валентин Георгиевич
Неуловимый подводник дважды проникал в хорошо защищенные военно-морские базы противника. Так, 2 октября 1941-го М-171 скрытно прошла через узкий фиорд в гавань Линахамари и торпедировала два вражеских транспорта буквально под носом у кораблей охранения и береговых батарей. Уже на выходе из бухты, где рыскали вражеские катера с глубинными бомбами, "Малютка" попала в противолодочную сеть. Старикову удалось вырваться из западни, незаметно всплыть и пройти над преградой.
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К январю 1942-го на счету М-171 было уже семь транспортов противника. А в апреле экипаж лодки за боевые заслуги получил почетное наименование "гвардейский". Командиру присвоили звание Героя Советского Союза.

Артиллерист

Старший сержант Геннадий Барыков встретил войну бронебойщиком в стрелковом полку, сражался на Центральном, Брянском и Юго-Западном фронтах, жег из противотанкового ружья немецкие танки на курском направлении. В декабре 1941-го его тяжело ранили.
© Фото : Патриотический интернет- проект "Герои Страны"Барыков Геннадий Иванович
Барыков Геннадий Иванович
© Фото : Патриотический интернет- проект "Герои Страны"
Барыков Геннадий Иванович
Боец выздоровел, прошел переподготовку и с июля 1943-го командовал орудием в батарее 76-миллиметровых пушек 753-го стрелкового полка, встретив Победу в Восточной Пруссии. Барыков особо отличился в Кенигсбергской операции. Шестого апреля 1945-го во время прорыва обороны противника у села Варген его расчет прямой наводкой уничтожил три зенитных орудия, пять пулеметов и два десятка вражеских солдат.
На следующий день Геннадий противостоял контратаке немецких танков. Одним из выстрелов тяжело ранило наводчика и заряжающего. Старший сержант, заменяя боевых товарищей, встал за панораму и в одиночку уничтожил два тяжелых танка и четыре 76-миллиметровых орудия. А когда боекомплект иссяк, взял личное оружие и вместе с пехотинцами пошел в атаку.
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В июне 1945-го старшему сержанту Геннадию Барыкову за этот бой присвоили звание Героя Советского Союза.

Пехотинец

Гвардии старший лейтенант Михаил Кузнецов воевал с первых дней Великой Отечественной, чудом вырвавшись из осажденной Брестской крепости с несколькими бойцами.
© Фото : Патриотический интернет- проект "Герои Страны"Кузнецов Михаил Арсентьевич
Кузнецов Михаил Арсентьевич
© Фото : Патриотический интернет- проект "Герои Страны"
Кузнецов Михаил Арсентьевич
С августа 1941-го занимал должность политрука минометной роты 537-го стрелкового полка на Западном фронте. В ноябре его перевели на Юго-Западный фронт в 622-й СП, где Кузнецов показал себя отличным разведчиком. Он отправлялся в ночные рейды по тылам противника, устраивал диверсии, брал пленных. После того как в декабре доставил в штаб шестого по счету языка, стал командиром роты автоматчиков.
Весь 1942-й Кузнецов ходил за линию фронта. Его автоматчики отличились 20 ноября при наступлении на хутор Средне-Царицынский. Рота незамеченной зашла в тыл колонне фашистов и перебила весь личный состав артиллерийского дивизиона, захватив в плен командира со штабными документами, 16 исправных пушек и 96 лошадей.
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На этом рейд не закончился. Кузнецов отправил двоих автоматчиков вместе с "трофейным" немцем к своим, а сам решил выбить гитлеровцев из хутора, используя захваченную артиллерию. Его бойцы обстреляли вражеские укрепления из пушек и быстро подавили сопротивление — к атаке из собственного тыла немцы не были готовы. Автоматчики захватили Средне-Царицынский всего за 15 минут.
В конечном счете они уничтожили до батальона пехоты противника, захватили 27 пушек, 196 лошадей, 27 ручных пулеметов, четыре миномета, 17 автоматов, семь автомашин и склад с боеприпасами. Рота потерь не понесла.
За этот бой гвардии старшего лейтенанта Михаила Кузнецова в феврале 1943-го наградили Золотой Звездой Героя Советского Союза. Как отмечено в наградном листе, к тому моменту офицер лично уничтожил 88 гитлеровцев, доставил из-за линии фронта 64 языка, был ранен пять раз.
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75 лет Великой ПобедыИл-2Великая Отечественная война (1941-1945)Т-34Безопасность
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