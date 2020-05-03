Посольство России осудило заявление Киева о трагедии в Одессе

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Вместо того, чтобы привлечь к ответственности виновных в трагедии в Вместо того, чтобы привлечь к ответственности виновных в трагедии в Одессе в 2014 году, киевские власти предпочитают обвинять в этом Россию, заявили в российском посольстве на Украине

"Разумеется, делается это голословно и на основе не имеющих ничего общего с реальностью предположений", — говорится в опубликованном в фейсбуке заявлении дипмиссии.

В посольстве отметили, что украинская сторона продолжает затягивать следствие и судебные процедуры по делу о массовой гибели людей при пожаре в Доме профсоюзов. Дипломаты подчеркнули, что аналогичного мнения придерживается Наблюдательная миссия ООН по правам человека.

Авторы заявления указали, что на основе имеющихся в свободном доступе видеоматериалов и свидетельских показаний можно определить и наказать организаторов и исполнителей преступления, совершенного в Одессе шесть лет назад.

"Уверены, что добиться правосудия было бы несложно в случае готовности украинской Фемиды двигаться к достижению этой цели. Пока этого явно не происходит", — заключили в посольстве.

Ранее МИД Украины в заявлении по случаю годовщины трагедии в Одессе обвинил Россию в нежелании выяснить причины гибели людей.

За прошедшие с момента трагедии шесть лет украинская власть так и не смогла завершить расследование и найти виновных в трагедии. В 2019 году Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине опубликовала отчет о ходе расследования событий 2 мая 2014 года, где говорится, что никто так и не понес ответственности за гибель 48 человек. Глава миссии отметила, что такое положение дел свидетельствует о незаинтересованности властей в поиске и наказании виновных, а действия украинских правоохранителей позволяют говорить о предвзятости следствия.

В российском МИД неоднократно заявляли, что Киев упорно тормозит расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе, и призывали международные организации добиться от украинских властей выяснения обстоятельств трагедии.

После смены власти на Украине в результате госпереворота активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.