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2020-05-04T07:31
https://ria.ru/20200503/1570937409.html
Посольство России осудило заявление Киева о трагедии в Одессе
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РИА Новости

Посольство России осудило заявление Киева о трагедии в Одессе

23:58 03.05.2020 (обновлено: 07:31 04.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Вовк / Перейти в фотобанкЗдание посольства Российской Федерации в Киеве
Здание посольства Российской Федерации в Киеве
© РИА Новости / Алексей Вовк
Перейти в фотобанк
Здание посольства Российской Федерации в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Вместо того, чтобы привлечь к ответственности виновных в трагедии в Одессе в 2014 году, киевские власти предпочитают обвинять в этом Россию, заявили в российском посольстве на Украине.
"Разумеется, делается это голословно и на основе не имеющих ничего общего с реальностью предположений", — говорится в опубликованном в фейсбуке заявлении дипмиссии.
В посольстве отметили, что украинская сторона продолжает затягивать следствие и судебные процедуры по делу о массовой гибели людей при пожаре в Доме профсоюзов. Дипломаты подчеркнули, что аналогичного мнения придерживается Наблюдательная миссия ООН по правам человека.
Авторы заявления указали, что на основе имеющихся в свободном доступе видеоматериалов и свидетельских показаний можно определить и наказать организаторов и исполнителей преступления, совершенного в Одессе шесть лет назад.
"Уверены, что добиться правосудия было бы несложно в случае готовности украинской Фемиды двигаться к достижению этой цели. Пока этого явно не происходит", — заключили в посольстве.
Ранее МИД Украины в заявлении по случаю годовщины трагедии в Одессе обвинил Россию в нежелании выяснить причины гибели людей.
Президент Украины Владимир Зеленский
2 мая, 16:13
Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе
За прошедшие с момента трагедии шесть лет украинская власть так и не смогла завершить расследование и найти виновных в трагедии. В 2019 году Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине опубликовала отчет о ходе расследования событий 2 мая 2014 года, где говорится, что никто так и не понес ответственности за гибель 48 человек. Глава миссии отметила, что такое положение дел свидетельствует о незаинтересованности властей в поиске и наказании виновных, а действия украинских правоохранителей позволяют говорить о предвзятости следствия.
В российском МИД неоднократно заявляли, что Киев упорно тормозит расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе, и призывали международные организации добиться от украинских властей выяснения обстоятельств трагедии.
После смены власти на Украине в результате госпереворота активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.
Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
2 мая, 11:13
В ООН призвали Украину справедливо расследовать трагедию в Одессе
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РоссияСитуация на УкраинеМИД УкраиныОдессаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
только не понятно что главные виновники трагедии сейчас скрываются в россии и почему то их обменяли в свое время на укринских заложников. РИА новости почему это умалчиваем
4 мая, 02:02
Игорь .
812404104
РИА вообще заборзело. Предупреждения за "Патриотизьмь" начало выдавать. В Путине пару лет назад разочаровался, но поддерживал, а теперь ещё и РИА.
4 мая, 02:29
Сергей Симонов
153500061
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