Штурмовая авиация ЮВО провела репетицию парада ко Дню Победы

Экипажи штурмовой авиации Южного военного округа (ЮВО) провели репетицию воздушной части парада ко Дню Победы.
В торжественных мероприятиях задействованы 126 самолетов, включая современные Су-25СМ3 и Су-25УБ, и 84 вертолета от соединений и воинских частей объединения ВВС и ПВО ЮВО и российской авиабазы в Армении.
Демонстрационные пролеты авиации пройдут в 12 городах России, а также в Ереване.
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